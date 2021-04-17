При жесткой посадке разбился вертолет Ми-2 на Кубани. Пилот погиб

Сегодня, 17 апреля, около 14 часов 30 минут вблизи станицы Северской Краснодарского края совершил жесткую посадку вертолет Ми-2. Пилот вертолета погиб, сообщает Южная транспортная прокуратура.
По факту произошедшего Южной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.
Ми-2 производил орошение полей и совершил жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар-Новороссийск, около поселка Ильский. Спасатели подтвердили гибель пилота - мужчины 1960 года рождения.
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