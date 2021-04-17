Мальчика загрызла стая бродячих собак. Четырехлетний малыш погиб
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Мальчика загрызла стая бродячих собак. Четырехлетний малыш погиб

8:42:504/17/2021Фото: https://www.flickr.com/
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17 апреля 2021 года в селе Сафарово бродячие собаки напали на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм ребенок скончался на месте

Стая собак загрызла мальчика в Башкирии

17 апреля 2021 года в селе Сафарово бродячие собаки напали на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает СК по Башкирии.

На место происшествия выехали руководство и следователи территориального отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики.

В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных, повлекшего смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак.

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бродячие псысобаки напали на ребенка
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Кто ответит за смерть ребенка?

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