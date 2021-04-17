Мальчика загрызла стая бродячих собак. Четырехлетний малыш погиб

17 апреля 2021 года в селе Сафарово бродячие собаки напали на 4-летнего мальчика, который катался на велосипеде по улице Школьная. От полученных травм ребенок скончался на месте, сообщает СК по Башкирии.
На место происшествия выехали руководство и следователи территориального отдела, а также следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики.
В настоящее время на месте происшествия организован комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц администрации района, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных, будет дана правовая оценка.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Учалинского района своих обязанностей по организации отлова безнадзорных животных, повлекшего смерть ребенка в результате нападения на него стаи собак.