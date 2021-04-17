Видео разбившегося вертолета Ми-2 на Кубани 17 апреля появилось в сети
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Видео разбившегося вертолета Ми-2 на Кубани 17 апреля появилось в сети

8:56:284/17/2021Фото: https://www.kubantv.ru/
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На видео видны обломки вертолета, который совершил жесткую посадку в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск.

Пилот вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Видео с места крушения  вертолета Ми-2 в Краснодарском крае опубликовал канал  "Россия. Кубань". На видео видны обломки вертолета, который совершил жесткую посадку 17 апреля в районе 52-го километра трассы Краснодар — Новороссийск. В результате авиакрушения погиб пилот 1960-го года рождения. На месте трагедии работают экстренные службы.

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погиб пилотразбился вертолет Ми-2
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