Ищу свидетелей ДТП - ударил авто начинающий водитель на парковке около дома 3 по ул.Комсомольской
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Ищу свидетелей ДТП - ударил авто начинающий водитель на парковке около дома 3 по ул.Комсомольской

9:08:314/17/2021Фото: https://pixabay.com/
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Выезжающий с парковки (от магазинов) серебристый Дэу Матиз с наклейкой " ! " начинающий водитель ударил припаркованый авто и скрылся с места в сторону микрорайона.

Прошу откликнутся, кто видел номер авто или у кого есть запись регистратора с разыскиваемым авто

89139579565 Ищу свидетелей ДТП по ул. Комсомольская,  3. Выезжающий с парковки (от магазинов) серебристый Дэу Матиз с наклейкой " ! " начинающий водитель ударил припаркованый авто и скрылся с места в сторону микрорайона. Время столкновения 10:30-11:00. Прошу откликнутся, кто видел номер авто или у кого есть запись регистратора с разыскиваемым авто. Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

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ищу свидетелей ДТП
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