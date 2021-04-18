Открытки 18 апреля на День памятников и исторических мест-2021 и красивые поздравления для СМС
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Открытки 18 апреля на День памятников и исторических мест-2021 и красивые поздравления для СМС

6:02:494/18/2021Фото: bipbap
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Международный день памятников и выдающихся мест отмечается ежегодно 18 апреля во многих странах мира. В 2021 году его празднуют 38-й раз.

С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года
С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года

Международный день памятников и исторических мест традиционно отмечают 18 апреля, начиная с 1984 года. Праздник был установлен Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, действующей при ЮНЕСКО, в 1983 году. Праздник необходим для того, чтобы обратить внимание людей на проблемы сохранения и защиты нашего культурного наследия.

Сегодня в России ситуация с охраной достопримечательностей обстоит не лучшим образом — либо нет соответствующих законов, либо они просто не соблюдаются. Итогом этого является уничтожение заповедных и исторических зон, а виновные обычно не несут никакой ответственности.

В Европейских странах с памятными местами обращаются намного бережнее, даже после археологических раскопок проводятся работы по восстановлению исторических ландшафтов.

***

Будем памятники охранять,
Исторические места защищать!
Сохраним культурное наследие
Для потомков, для наследников!

Культурных шедевров у нас не счесть,
Организуем торжества в их честь,
Расскажем новым поколениям
Про их огромное значение!

С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года
С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года

Много памятников в мире,
Сложно даже посчитать,
Их беречь нам с вами надо,
От вандалов защищать,
Об истории нам нужно
Чаще вспоминать, друзья,
Про культуру мировую
Забывать никак нельзя!

С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года
С Днем памятников и исторических мест - 18 апреля 2021 года

Стоят истории немые стражи,
И бронзовый на нас бросают взгляд.
Порой они такое нам расскажут,
Что невозможно двигаться назад!

Места истории вершившие событья
Открыли в прошлое парадную нам дверь.
Еще таят они в себе открытья,
Которые нас удивят, поверь!

Так охраняй их, чтоб познать истоки
И детям передать их красоту.
Ведь делать их, позволено не многим.
А не ломать, тебе лишь одному!

Источник: pozdravok.ru

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