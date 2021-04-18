18 апреля - День радиолюбителя: Милые открытки и короткие поздравления

Каждый год 18 апреля празднуется праздник Всемирный день радиолюбителя. Его отмечают более 150 стран.
Выбор даты праздника связан с тем, что в этот день в 1925 году в Париже был учрежден Международный радиолюбительский союз. Именно он стал объединяющим звеном всех радиолюбителей мира, а также той организацией, которая защищает и представляет интересы представителей этого увлечения — настоящих фанатов техники связи, благодаря которым современные технологии широко шагают вперед, позволяя стремительно развиваться цивилизации.
В 1994 году в состав этого союза вошел и Союз радиолюбителей России, и россияне также стали отмечать этот день. Интересно, что радиолюбители ежегодно обновляют лозунг праздника и посвящают его определенному событию в мире связи.
***
Любишь радио послушать
Перед сном, в машине, в душе,
Улетаешь в небеса
Под ди-джеев голоса.
Пусть несут радиоволны
В океан, блаженства полный,
Вслед за музыкой прекрасной
Пусть душа поёт от счастья!
Радиолюбители,
Я вас поздравляю.
Позитивной вам волны
От души желаю.
Пусть приемник будет ваш
Целою планетой.
С интересом открывать
Вам его секреты.
О технологии и связи
Он очень-очень много знает,
Заядлый радиолюбитель
Все время что-нибудь паяет,
Ему желаем в этот праздник,
Чтобы детали все и схемы
Все время были под рукою,
И чтоб исчезли все проблемы,
Пускай свою волну поймает,
И никогда связь не прервется,
Пусть радио всегда играет,
И все на свете удается!
***
Радиолюбители,
Я вас поздравляю.
Позитивной вам волны
От души желаю.
Пусть приемник будет ваш
Целою планетой.
С интересом открывать
Вам его секреты.
****
О технологии и связи
Он очень-очень много знает,
Заядлый радиолюбитель
Все время что-нибудь паяет,
Ему желаем в этот праздник,
Чтобы детали все и схемы
Все время были под рукою,
И чтоб исчезли все проблемы,
Пускай свою волну поймает,
И никогда связь не прервется,
Пусть радио всегда играет,
И все на свете удается!
***
Радиолюбители — такая категория,
Для них волна волшебная — особая теория.
Поздравить всех фанатиков хочу я от души,
Пусть будут ваши опыты нужны и хороши.
Пусть радует вас радио своею новизной,
Эксперимент пусть ладится всегда у вас любой.
***
С Днем радиолюбителя!
Ты с видом победителя
Паяй, сигнал лови
И по волнам плыви —
Волнам любви, успешности,
Везения, беспечности,
Добра, тепла и благ!
Ура, да будет так!
***
Каждый радиолюбитель
Праздник должен свой отметить,
В этот день мы им желаем
Счастье и удачу встретить,
Пусть найдут они сегодня
Все для радио детали,
Пусть исполнится скорее
Все, о чем давно мечтали!
***
Песен в голове хранитель,
Позитивный человек,
Пусть же, радиолюбитель
Красит музыка твой век!
Будет тюнер под рукою, Непременно, в час любой, Чтобы ты волну настроил, Подпевать сорвался в бой!
Источник: pozdravok.ru