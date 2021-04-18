18 апреля - День радиолюбителя: Милые открытки и короткие поздравления
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18 апреля - День радиолюбителя: Милые открытки и короткие поздравления

8:13:514/18/2021Фото: bipbap
0

Со Всемирным днём радиолюбителя! Ни дня без связи, ни минуты без интересных идей! Пусть сердце плывёт по счастливым радиоволнам, пусть любимое дело не стоит на месте, пусть радио всегда помогает весело работать и наслаждаться жизнью.

С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года
С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года

Каждый год 18 апреля празднуется праздник Всемирный день радиолюбителя. Его отмечают более 150 стран.

Выбор даты праздника связан с тем, что в этот день в 1925 году в Париже был учрежден Международный радиолюбительский союз. Именно он стал объединяющим звеном всех радиолюбителей мира, а также той организацией, которая защищает и представляет интересы представителей этого увлечения — настоящих фанатов техники связи, благодаря которым современные технологии широко шагают вперед, позволяя стремительно развиваться цивилизации.

В 1994 году в состав этого союза вошел и Союз радиолюбителей России, и россияне также стали отмечать этот день. Интересно, что радиолюбители ежегодно обновляют лозунг праздника и посвящают его определенному событию в мире связи.

***

Любишь радио послушать
Перед сном, в машине, в душе,
Улетаешь в небеса
Под ди-джеев голоса.

Пусть несут радиоволны
В океан, блаженства полный,
Вслед за музыкой прекрасной
Пусть душа поёт от счастья!

С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года
С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года

Радиолюбители,
Я вас поздравляю.
Позитивной вам волны
От души желаю.

Пусть приемник будет ваш
Целою планетой.
С интересом открывать
Вам его секреты.

С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года
С Днем радиолюбителя - 18 апреля 2021 года

О технологии и связи
Он очень-очень много знает,
Заядлый радиолюбитель
Все время что-нибудь паяет,
Ему желаем в этот праздник,
Чтобы детали все и схемы
Все время были под рукою,
И чтоб исчезли все проблемы,
Пускай свою волну поймает,
И никогда связь не прервется,
Пусть радио всегда играет,
И все на свете удается!

***

Радиолюбители,
Я вас поздравляю.
Позитивной вам волны
От души желаю.

Пусть приемник будет ваш
Целою планетой.
С интересом открывать
Вам его секреты.

****

О технологии и связи
Он очень-очень много знает,
Заядлый радиолюбитель
Все время что-нибудь паяет,
Ему желаем в этот праздник,
Чтобы детали все и схемы
Все время были под рукою,
И чтоб исчезли все проблемы,
Пускай свою волну поймает,
И никогда связь не прервется,
Пусть радио всегда играет,
И все на свете удается!


***


Радиолюбители — такая категория,
Для них волна волшебная — особая теория.
Поздравить всех фанатиков хочу я от души,
Пусть будут ваши опыты нужны и хороши.
Пусть радует вас радио своею новизной,
Эксперимент пусть ладится всегда у вас любой.


***


С Днем радиолюбителя!
Ты с видом победителя
Паяй, сигнал лови
И по волнам плыви —
Волнам любви, успешности,
Везения, беспечности,
Добра, тепла и благ!
Ура, да будет так!


***


Каждый радиолюбитель
Праздник должен свой отметить,
В этот день мы им желаем
Счастье и удачу встретить,
Пусть найдут они сегодня
Все для радио детали,
Пусть исполнится скорее
Все, о чем давно мечтали!


***


Песен в голове хранитель,
Позитивный человек,
Пусть же, радиолюбитель
Красит музыка твой век!

Будет тюнер под рукою, Непременно, в час любой, Чтобы ты волну настроил, Подпевать сорвался в бой!

Источник: pozdravok.ru

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