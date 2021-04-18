19 апреля - День подснежника 2021: трогательные открытки и милые поздравления

Подснежник - один их самых ранних цветов, появляющийся весной на лесных пригорках и в оврагах. И у него есть собственный праздник, ежегодно отмечаемый 19 апреля.
Многие виды этих чудесных цветов занесены в Красную книгу, потому что их каждый год рвут и выкапывают луковицы.
Можно поздравить ваших друзей с этим прекрасным весенним праздником, полюбоваться на красивые открытки и отправить их друг-другу, а всей семье пересмотреть прекрасный мультфильм - "Двенадцать месяцев".
День подснежника сегодня,
Праздник нежный и приятный.
Принесет пускай удачу
Вам цветочек деликатный.
Пусть весны предвестник первый
Позитивом заряжает,
Радость, солнце и тепло
В жизни наши привлекает.
Подснежник — это знак весны,
Привет весенний из-под снега.
Цветы порой едва видны,
Но на душе такая нега!
Приятно наблюдать цветы —
Природы дар, букет весенний.
Тепло вокруг, спокоен ты
И всё цветёт без опасений.
Поскольку к нам весна пришла,
Вступив хозяйкой во владенья,
Отпразднуй день её цветка —
Создай волшебное мгновенье!
С днем подснежника, друзья,
Это ведь зимы окончание!
Поздравляю всех с весной —
Весь мир вокруг такой живой!
Желаю всем тепла, улыбок,
Надежды, радости, ошибок,
Желаю вдохновенья и любви,
Вот счастье и весна — лови!
Источник: pozdravok