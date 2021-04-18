19 апреля - День подснежника 2021: трогательные открытки и милые поздравления
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19 апреля - День подснежника 2021: трогательные открытки и милые поздравления

6:40:594/18/2021Фото: bipbap
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Можно поздравить ваших друзей с этим прекрасным весенним праздником, полюбоваться на красивые открытки и отправить их друг-другу, а всей семье пересмотреть прекрасный мультфильм - "Двенадцать месяцев".

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

Подснежник - один их самых ранних цветов, появляющийся весной на лесных пригорках и в оврагах. И у него есть собственный праздник, ежегодно отмечаемый 19 апреля.

Многие виды этих чудесных цветов занесены в Красную книгу, потому что их каждый год рвут и выкапывают луковицы.

Можно поздравить ваших друзей с этим прекрасным весенним праздником, полюбоваться на красивые открытки и отправить их друг-другу, а всей семье пересмотреть прекрасный мультфильм - "Двенадцать месяцев".

 

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

День подснежника сегодня,
Праздник нежный и приятный.
Принесет пускай удачу
Вам цветочек деликатный.

Пусть весны предвестник первый
Позитивом заряжает,
Радость, солнце и тепло
В жизни наши привлекает.

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

Подснежник — это знак весны,
Привет весенний из-под снега.
Цветы порой едва видны,
Но на душе такая нега!

Приятно наблюдать цветы —
Природы дар, букет весенний.
Тепло вокруг, спокоен ты
И всё цветёт без опасений.

Поскольку к нам весна пришла,
Вступив хозяйкой во владенья,
Отпразднуй день её цветка —
Создай волшебное мгновенье!

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

С днем подснежника, друзья,
Это ведь зимы окончание!
Поздравляю всех с весной —
Весь мир вокруг такой живой!

Желаю всем тепла, улыбок,
Надежды, радости, ошибок,
Желаю вдохновенья и любви,
Вот счастье и весна — лови!

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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