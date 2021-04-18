Денежные ритуалы на притягивание богатства 27 апреля в Розово-Красное Полнолуние апреля 2021 года

27 апреля 2021 года нас ждет особенное Полнолуние, которое совпадает с Суперлунием. Начнется оно в 6.33 по московскому времени. Луна будет выглядеть большой и красной из-за близости к Земле.
Поскольку Луна в этот период набирает свою самую мощную силу, данное время очень благополучно использовать для привлечения в свою жизнь достатка, любви и удачи. Главное, чтобы ваши просьбы не приносили несчастья другим.
Три простых заговора на деньги и богатство в Полнолуние
1. Этот ритуал является одним из самых действенных, среди денежных ритуалов. Вам нужна монета, которую вы будете использовать каждое Полнолуние (да, этот обряд можно проводить каждый месяц). Выберите себе такую монету, которую вы будете отличать от остальных, чтобы ее случайно не потратить в магазине.
На Полную Луну покажите эту монету Луне и скажите слова заговора: «Луна, Луна, дай денег сполна, чтоб хватило на всё и осталось ещё».
Храните ее в кошельке в отдельном кармашке и не тратьте.
2. Нужно взять булавку, воткнуть ее над дверью в дом и сказать:
«Луна полна, приведёт мне богатство она. Денежная удача за булавку зацепится — здесь и останется».
3. Вам нужен новый кошелек и монета желтого цвета. Положите монету в кошелек и скажите трижды:
«Монете, как полной Луне светиться, другим деньгам к ней стремиться!». Носите ее в кошельке и не тратьте.
Обряд со спичками
Вам нужен лист бумаги без линеек и клеток - чистый белый лист бумаги, ручка с красными чернилами, чисто белое блюдце, спички. Напишите на листке бумаги вашу зарплату за прошлый месяц, можно посчитать все ваши доходы и написать эту сумму. Допишите к ней ноль. Положите лист на блюдце, подожгите его спичкой и пока лист горит, читайте слова заговора:
«Я, раб Божий / раба Божья (своё имя), усердно трудился / трудилась, о достатке молился / молилась. Ангел-хранитель, денежный повелитель, труды мои узри, наградой одари. Мне — уважение, доходов умножение. Аминь!».
Пепел нужно развеять на улице или в окно по ветру.