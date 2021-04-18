Можно ли работать на Радоницу 11 мая 2021 года: что говорит церковь и народные приметы

Радоница в 2021 году отмечается 11 мая. Это всегда вторник и всегда девятый день после празднования Пасхи.
Весь этот день посвящается радостному поминовению усопших.
На Радоницу рекомендуется посетить поминальную службу - в этот день с утра или накануне вечером. Вечером в понедельник можно подать записки о поминовении. В записках указываются имена умерших православных. Запрещено подавать имена самоубийц (если они не причинили себе смерть в результате психического расстройства, но об этом должно быть медицинское заключение, что человек находился в невменяемом состоянии).
После молитвы можно поставить свечи за упокой на поминальный стол. Этот столик имеет квадратную поверхность - панихидный стол. Именно перед ним совершается поминовение усопших.
Можно принести поминальные продукты на канун. Эти продукты церковь раздает малоимущим семьям и беднякам, которых опекает. Таким образом вы делаете два дела - поминаете своих умерших и делаете доброе дело для нуждающихся.
После церкви можно поехать на кладбище. После него дома собирают поминальную трапезу. Можно раздать пищу бедным и нищим, попросив их помянуть ваших усопших. Если вы не смогли поехать на кладбище - зажгите свечу, поставив ее на окно, помолитесь дома.
Если вы не смогли в Радоницу помянуть своих умерших - в этом нет ничего предосудительного - все мероприятия можно перенести на первый свободный день, например в ближайший выходной. Главное - молиться об их душах.
Что нельзя делать на Радоницу?
В Радоницу строго запрещено оставлять на могилках еду, сигареты, алкоголь, устраивать поминки на кладбище. Все это - отголоски язычества, которые строго осуждаются церковью.
Можно в этот день праздновать дни рождения, но не рекомендуется устраивать пышные гулянки с обильным возлиянием спиртного.
Запрещено оплакивать умерших - сегодня за них принято радоваться, что их души в лучшем мире и они находятся ближе к Богу.
Запрещено ругаться и ссориться.
Не рекомендуется в этот день работать в огороде, что то сеять, садить, копать землю. Сегодня разрешены только повседневные дела, без которых в быту не обойтись. Нельзя стирать, заниматься шитьем или вязанием. День должен быть посвящен памяти об умерших.