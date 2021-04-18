Вступающие в брак после определенного возраста чаще других разводятся - слишком долго ждали?

Людей часто поощряют подождать, пока они не станут старше, чтобы жениться. Бесчисленное количество родителей спрашивали: «Почему ты не можешь немного подождать? Почему ты хочешь торопиться?»
Довольно распространенная философия - чем старше, тем лучше, поскольку считалось, что взаимосвязь между возрастом вступления в брак и риском развода почти всегда была линейной - чем старше вы были, когда женились, тем меньше шансов, что вы получите в разводе, пишет yourtango.com.
Но данные показывают, что те, кто вступает в брак после тридцати лет , на самом деле чаще разводятся, чем те, кто вступает в брак после двадцати.
Николас Х. Вулфингер, социолог из Университета штата Юта, пришел к выводу, что на самом деле существует такая вещь, как слишком долгое ожидание, а также возраст золотого пятна для долгих отношений.
Согласно его выводам, вероятность развода у тех, кто женится в 20 лет, на 50% выше, чем у тех, кто женится в 25 лет.
Каждый дополнительный год, который вы ждете до свадьбы, снижает вероятность развода примерно на 11 процентов - пока вам не исполнится 32 года, и тогда начинаются проблемы.
Если вы выйдете замуж в возрасте старше 32 лет, ваши шансы на развод начинают расти.
Нет, так было не всегда.
Вулфингер говорит: «Это большое изменение ... только недавно брак в возрасте тридцати с лишним лет стал подвергаться более высокому риску развода. Похоже, эта тенденция постепенно развивалась в течение последних двадцати лет: исследование, основанное на данных 2002 года, заметил, что риск развода для людей, вступивших в брак в возрасте от тридцати лет, стабилизировался, а не продолжал снижаться в течение этого десятилетия жизни, как это было раньше ».
Итак, делает ли людей, не состоящих в браке, далеко за 30 лет каким-то образом непригодными для прочного брака?
Если у вас было много парней или подруг, бывшие могут помешать вашему браку и могут соблазнить вас изменой.
Если у вас были дети от одной или нескольких ваших бывших, может возникнуть серьезная драма о маме.
«Наличие нескольких половых партнеров до брака значительно увеличивает шансы на развод», - говорит Вулфингер.
Но это все еще не объясняет, почему у тридцатилетних браков сейчас больше разводов, чем у союзов, сформированных в конце двадцатых.
У Вольфингера есть другая теория.
«Мои деньги находятся на эффекте отбора: люди, которые ждут, пока не исполнится 30 лет, чтобы вступить в брак, могут быть людьми, предрасположенными к успеху в браке».
«Например, - продолжает он, - некоторые люди кажутся врожденными сварливыми. У таких людей естественным образом возникают проблемы с межличностными отношениями. Следовательно, они откладывают брак, часто потому, что не могут найти никого, кто готов жениться на них. узел, их браки автоматически подвергаются высокому риску развода ".
Может случиться так, что некоторые из тридцатилетних людей, которые были бы хорошим браком - а не врожденными сварливыми, - совершенно счастливы, будучи одинокими или живя с партнером вне брака.
Все, что они знают наверняка, - это то, что люди, вступающие в брак в возрасте от тридцати лет, подвергаются большему риску развода, чем люди, вступившие в брак после двадцати.
Как будто тебе не о чем беспокоиться.