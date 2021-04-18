Календарь дачника на 18 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 18 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:004/18/2021Фото: pexels
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Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию.

парник, теплица, женина
Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака

18 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рак. Процент освещенности Луны составляет 31%. Восход Луны в 08:08, а закат в 01:47.

Хронология лунных дней

  • 7 лунный день c 07:29 17.04.2021 по 08:08 18.04.2021
  • 8 лунный день c 08:08 18.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут. Благоприятно в раке:

  • замачивание семян;
  • посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
  • посев и посадка декоративно-лиственных растений;
  • рыхление, полив, прививки;
  • подкормки минеральная и органическая корневая;
  • закладка компоста;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • уборка вершков на длительное хранение;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:
  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
  • укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).
Не благоприятно в раке:
  • посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
  • применение ядохимикатов;
  • уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
  • выпечка;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.

8 лунный день (−)

18 апреля 2021 года в 12:00 — 8 лунный день. В этот день растения имеют все шансы приобрести большой импульс, который будет способен помогать им в течение всего месяца. Луна не прекращает свой рост, жизненная сила растений продолжает увеличиваться. Растения старательно высасывают из земли воду и минеральные вещества.

Этот день характеризуется неустойчивой энергетикой. Это промежуточный этап между первой и второй фазой Луны, в следствии этого 8 лунный день считается неблагоприятным для работ в огороде и саду.
Рекомендуется в 8 лунный день:


  • уборка ботвы и листьев;

  • поливка растений.


Не рекомендуется в 8 лунный день:

  • укоренение, посадка, пересадка, черенкование овощных, плодовых, бахчевых культур, зелени, ягодных кустарников, земляники и клубники.


Растущая Луна (+)


Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

  • прививка.


На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.


Влияние дня недели (±)


День недели - воскресенье. Этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: mirkosmosa

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