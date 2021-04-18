За взятку арестовали замглавы департамента мэрии Москвы

В Москве прошло заседание Пресненского районного суда, на котором было принято решение об аресте Леонида Костромы.
Об этом ходатайствовал Следственный комитет. Замглавы департамента мэрии Москвы по экономике и развитию подозревается в получении взятки.
До 14 июня 2021 года подсудимый будет находиться под стражей. Размер полученной взятки — 4 млн рублей.
Также по этому делу проходит Дмитрий Рославцев, занимавший ранее пост замдиректора Городского агентства управления инвестициями. Для него Следственный комитет потребовал заключения под домашний арест.
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