За взятку арестовали замглавы департамента мэрии Москвы
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За взятку арестовали замглавы департамента мэрии Москвы

9:04:544/18/2021Фото: freeimg
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До 14 июня 2021 года Леонид Кострома будет находиться под стражей. Размер полученной взятки — 4 млн рублей.

Один из сотрудников мэрии Москвы был пойман на взятке

В Москве прошло заседание Пресненского районного суда, на котором было принято решение об аресте Леонида Костромы.

Об этом ходатайствовал Следственный комитет. Замглавы департамента мэрии Москвы по экономике и развитию подозревается в получении взятки.

До 14 июня 2021 года подсудимый будет находиться под стражей. Размер полученной взятки — 4 млн рублей.

Также по этому делу проходит Дмитрий Рославцев, занимавший ранее пост замдиректора Городского агентства управления инвестициями. Для него Следственный комитет потребовал заключения под домашний арест.

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