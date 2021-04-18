Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 апреля 2021 в России и мире

• День победы на Чудском озере (Ледовое побоище) • День науки в СССР • Всемирный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day) • День пляски в проснувшемся лесу • День независимости владельцев домашних животных (Pet Owners Independence Day) • Международный день памятников и исторических мест (International Day for Monuments and Sites, World Heritage Day) • Международный день жонглёров (International Juggler`s Day) • День образования органов Гостехнадзора РФ • День пожарной охраны Республики Карелия • День памяти святых мучеников Агафопода диакона и Феодула чтеца • День памяти преподобного Пуплия Египетского • День памяти преподобной Феодоры Солунской • День танцующей коровы (Dancing Cow Day) - Дания • День танкиста - Куба • День основания Общества Красного Креста - Украина • День «Запусти воздушного змея» (Go Fly a Kite Day) - США • День печенья в форме животных (National Animal Crackers Day) - США • День изобретений (Invention Day) - Япония • День таджикской науки - Таджикистан • День благодарности электромонтёру (National Lineman Appreciation Day) - США • День аутизма у взрослых (Adult Autism Awareness Day) - США • День осведомлённости о велоцирапторах (National Velociraptor Awareness Day) - США • День газетных обозревателей (National Newspaper Columnists Day) - США • День пациентов в коме (Coma Patient Day) - Польша • День независимости - Зимбабве • День битвы при Дюббёле - Дания • День армии (National Army Day) - Иран • День пиньяты (Pinata Day) - США • Именины у Иова, Симеона, Марка, Платона, Николая, Алексея • Федул Ветреник (Пришёл Федул – тёплый ветер подул)
Важные события
1718 по Указу Петра I создан Капитул орденов Российской Империи, который разрабатывал статут орденов и других государственных наград и вёл учёт награждённых.
1763 под давлением русской императрицы Екатерины II Священный Синод лишил митрополита Арсения его сана и сослал в монастырь.
1789 в Тобольске была торжественно открыта типография Василия Яковлевича Корнильева, который, как следует из указа правителя тобольского наместничества А. В. Алябьева, желал «производить на первый случай печатание книг на Российском диалекте гражданскими литерами, и впредь стараться будет и на разных иностранных». Это была первая типография в Сибири.
1790 разгром Русской императорской армии в сражении у Керникоски произошедшем в ходе русско–шведской войны 1788–1790 гг.
1922 в Москве основана футбольная команда МКС, ныне известная как «Спартак».
1923 по инициативе Ф. Э. Дзержинского создано спортивное общество «Динамо».
1924 в Москве началось регулярное автобусное сообщение. Первый маршрут пролегал пока не в самом городе, а по дачной линии, связывая Пресненскую заставу с Серебряным Бором. В черте Москвы регулярные автобусы появились в августе того же года.
1925 образован Международный радиолюбительский союз.
1927 Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания.
1928 Максим Горький в «Правде» назвал джаз «музыкой толстых».
1930 Приказ Наркомпроса № 234 от 18 апреля 1930: реорганизация (расформирование) 2–го МГУ.
1967 завершено строительство искусственного Красноярского моря.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend