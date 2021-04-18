Какой сегодня церковный праздник 18 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 18 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:004/18/2021Фото: Flickr
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Сегодня день нельзя убираться в доме - вместе с мусором и грязной водой можно вымести из дома уют, согласие и удачу.  

церковь
Сегодня разрешается вареная растительная пища (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла

Православные праздники 18 апреля

Великий пост Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними

Народные приметы и запреты дня

Федул Ветреник

В этот день почитают память мученика Феодула Солунского, чтеца.

К этому дню весенний воздух прогревается и люди открывают окна, чтобы впустить тепло в дом. Если в этот день дует ветер, то считается, что он очищает дом от злых духов, нечистой силы и болезней.

Если слышно глухарей, то скоро наступят погожие деньки, а если нет – погода испортится.

Сегодня день нельзя убираться в доме - вместе с мусором и грязной водой можно вымести из дома уют, согласие и удачу.

Нельзя плевать в окно или выкидывать в него окурки и другой мусор, так как можно попасть в ангела Господнего, который сегодня наблюдает за всеми.

Нельзя ходить против ветра - в будущем придется столкнуться с большими проблемами, которые возможно будет преодолеть, приложив массу усилий.

Рыбакам строго запрещено выходить в море, так как сегодня происходит борьба двух ветров — доброго и злого. Из-за этого судно может пойти ко дну, а находящиеся на нем люди — утонут.

Приметы

  • Днем тепло, а ночью прохладно – к устойчивой хорошей погоде.
  • В поле звук слышится отчетливо – к дождю.
  • Глухари токуют в непогожее утро – к улучшению погоды, а молчат – к ухудшению.
  • Пришел Федул – теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров натопил.
  • В овраге остался снег размером с корову – пора пахать.
Источник: my-calend

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