Какой сегодня церковный праздник 18 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 18 апреляВеликий пост Мучеников Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и иже с ними
Народные приметы и запреты дня
В этот день почитают память мученика Феодула Солунского, чтеца.
К этому дню весенний воздух прогревается и люди открывают окна, чтобы впустить тепло в дом. Если в этот день дует ветер, то считается, что он очищает дом от злых духов, нечистой силы и болезней.
Если слышно глухарей, то скоро наступят погожие деньки, а если нет – погода испортится.
Сегодня день нельзя убираться в доме - вместе с мусором и грязной водой можно вымести из дома уют, согласие и удачу.
Нельзя плевать в окно или выкидывать в него окурки и другой мусор, так как можно попасть в ангела Господнего, который сегодня наблюдает за всеми.
Нельзя ходить против ветра - в будущем придется столкнуться с большими проблемами, которые возможно будет преодолеть, приложив массу усилий.
Рыбакам строго запрещено выходить в море, так как сегодня происходит борьба двух ветров — доброго и злого. Из-за этого судно может пойти ко дну, а находящиеся на нем люди — утонут.
Приметы
- Днем тепло, а ночью прохладно – к устойчивой хорошей погоде.
- В поле звук слышится отчетливо – к дождю.
- Глухари токуют в непогожее утро – к улучшению погоды, а молчат – к ухудшению.
- Пришел Федул – теплый ветер подул, окно отворил, избу без дров натопил.
- В овраге остался снег размером с корову – пора пахать.