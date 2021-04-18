Как Дженнифер Лопес и Алекс Родригес будут делить многомиллионное состояние

Раскол между Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом дорого ей стоил.
Возможность надеть свадебное платье в четвертый раз, надежда на заслуженный счастливый конец после бурной любовной жизни. Кроме того, есть финансовые потери. Что касается отношений в шоу-бизнесе, четырехлетний союз певца Love Don't Cost A Thing с иконой бейсбола Алексом, 45 лет , известным как A-Rod, был одним из самых прибыльных.
Они разделили многомиллионные инвестиции и бизнес-предприятия, так что их разрыв не только ударит по сердцу 51-летней певицы и актрисы, но и по ее карману.
Примечательно, что в их заявлении, опубликованном в четверг, упоминались именно эти сделки. В нем говорилось: «Мы поняли, что мы стали лучше как друзья, и надеемся, что останемся таковыми.
«Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах».
Всего четыре недели назад Sun сообщила, что раскол был лишь вопросом времени после того, как распространились слухи о дружбе А-Рода с американской телеведущей Мэдисон Лекрой .
Источник сообщил нам в то время: «Дженнифер чувствует, что просто не может доверять Алексу, и она не хочет больше смущаться.
«Эти последние слухи о мошенничестве - последняя капля. Все знают, что она может добиться большего успеха и не заслуживает этого».
В то время пара выступала единым фронтом и отрицала, что призывала к прекращению отношений, заявив: «Все отчеты неточны».
Они также заявили, что «прорабатывают кое-что». Большая часть их привлекательности была в паре
Однако источник сообщил нам: «Ее близкие были бы по-настоящему шокированы, если бы они остались вместе».
Сообщается, что властная пара наняла адвокатов, чтобы разобраться в своем сложном финансовом положении.
Источник сообщил американскому журналу People: «Они связаны в своих деловых кругах, так что это не банальный разрыв. Им потребовалось время, чтобы даже подумать о том, чтобы все это распутать ».
Вместе они владеют пятью процентами в компании по уходу за здоровьем Hims & Hers, стоимость которой оценивается примерно в 58 миллионов фунтов стерлингов.
Они также вложили деньги в модную компанию по производству напитков Super Coffee, владеющую пятью процентами компании стоимостью 174 миллиона фунтов стерлингов.
Также было сотрудничество с фитнес-приложением Fitplan и сделка с фирмой по производству солнцезащитных очков Quay Australia.
А 27 марта, через несколько дней после того, как они опровергли слухи о расколе, Алекс объявил в Instagram, что они «объединили усилия» с компанией Goli Nutrition, производящей витаминные жевательные резинки.
Затем есть портфель недвижимости пары, в том числе дома в Нью-Йорке и Майами, где у них есть особняк с десятью спальнями стоимостью 24 миллиона фунтов стерлингов, предназначенный для их семейного дома, который они купили только в августе.
В прошлом году они предложили 220 миллионов фунтов стерлингов на покупку бейсбольной команды New York Mets, но их перебил американский миллиардер Стив Коэн. Несомненно, теперь они посчитают это благословением.
Один из источников сообщил газете USA Today: «Все, кто занимается бизнесом на пару, в основном говорят:" Слава богу, они не купили Метс ".
Хотя ни один из них не останется без гроша - состояние Джей-Ло оценивается примерно в 300 миллионов фунтов стерлингов, а его, как самого высокооплачиваемого бейсболиста Америки, в 250 миллионов фунтов стерлингов - они, несомненно, пострадают.
Джим ДеЧикко, босс Super Coffee, в котором участвуют Дженнифер и Алекс, однажды сказал, что большая часть их привлекательности заключалась в том, что они были парой.
Джим, большой поклонник бывшего клуба Алекса, « Нью-Йорк Янкиз» , сказал: «В них здорово то, что Джен - мировая икона, Алекс - один из лучших бейсболистов, когда-либо игравших в эту игру, и они сейчас на высоте. свою карьеру, в которой они переходят от своего огромного личного бренда к тому, чтобы быть известными своей деловой хваткой ».
Она и Алекс должны были стать партнерством, которого так ждала Дженнифер.
От ее первого мужа Оджани Ноа, который пытался написать откровенную книгу об их 11-месячном браке, до рэпера Пи Дидди, который причастен к ее аресту с оружием, и отмененной свадьбе с голливудским красавчиком Беном Аффлеком. испытывала более чем справедливую долю душевной боли.
Когда она встретила Алекса в 2005 году на бейсбольном матче, она все еще была замужем за своим третьим мужем, певцом Марком Энтони.
Она описала эту встречу как «странное электричество» и сказала, что это было «от трех до пяти секунд, когда я смотрела кому-то прямо в глаза и застревала».
Судьба снова свела их вместе в 2017 году, через три года после развода Дженнифер с Марком, и Алекс пригласил ее на ужин.
Конечно, у него тоже была своя история. Разведенный спортсмен встречался со звездой «Ангелов Чарли» Кэмерон Диаз и другой актрисой, Кейт Хадсон , и был связан с Мадонной и Деми Мур.
Вместе они владеют пятью процентами в компании по уходу за здоровьем Hims & Hers, стоимость которой оценивается примерно в 58 миллионов фунтов стерлингов.Предоставлено: фотографии планеты.
На его первом свидании с Дженнифер они обнаружили все, что у них было общего.
Алекс сказал: «Мы оба Львы. Мы оба из Нью-Йорка. Мы оба латиноамериканцы. . . и еще около 20 вещей ».
Оба были также родителями, и близнецы Джей-Ло, Эмме и Макс, 13 лет, вскоре стали хорошими друзьями с девочками А-Рода, 16-летней Наташей и 12-летней Эллой, его дочерьми от его шестилетнего брака с Синтией Скуртис.
Когда Синтия и Алекс развелись в 2008 году, она сослалась, среди прочего, на «внебрачные связи», которые, по его просьбе, были исключены из судебных протоколов.
Годом ранее газета New York Post поместила на первой полосе его фотографию и блондинку-стриптизершу с заголовком «Бродячий стержень».
В том же году стриптизерша из Бостона, а теперь и парикмахер Кэндис Хулихан заявила, что у нее была «связь на две ночи» со спортсменом.
Он всегда отрицал все обвинения в обмане. Именно мысли об их счастливой, смешанной семье заставляли Дженнифер цепляться за отношения, несмотря на ее опасения, что Алекс сбился с пути.
В августе пара приобрела в Майами дом с десятью спальнями за 24 миллиона фунтов стерлингов.
Источник сообщил нам: «Единственная причина, по которой они остались вместе, несмотря на предыдущие обвинения, - это то, что ее дети действительно любят Алекс, а она не хочет, чтобы они страдали».
Но когда Макс и Эмме стали старше, Дженнифер также не забывала о распространяющихся сплетнях.
Источник сказал: «Меньше всего она хочет, чтобы они прочитали обвинения о нем в Интернете».
30-летняя Разведенная Мэдисон, которая появляется в реалити-шоу о богатых людях в глубинном Юге Америки под названием «Южное очарование», была обвинена в шоу партнером по фильму в том, что он «разрушитель дома», который встречался с бывшим игроком Высшей бейсбольной лиги.
Мэдисон призналась, что в частном порядке переписывалась с Алексом, но настаивала: «Я старалась вести себя как можно тише. Я не хочу ничего плохого ни для его семьи, ни для своей. Мы определенно невиновны в этом ».
Люди Алекса утверждали, что он никогда «не встречался и не разговаривал с Мэдисон».
Алекс - один из лучших бейсболистов, когда-либо игравших в эту игру.Кредит: Мега
Но в дальнейшем партнер по фильму «Южное очарование» Шеп Роуз заявил, что Мэдисон подписала соглашение о неразглашении их «отношений».
Во время съемок на Карибах четыре дня назад Джен была замечена без обручального кольца стоимостью 1,3 миллиона фунтов стерлингов.
Спустя всего 48 часов после того, как Алекс задал вопрос в 2019 году, один из его бывших товарищей по команде, Хосе Кансеко, обвинил его в измене актрисе Hustle, увидев свою бывшую жену Джессику Секели.
Она вышла, чтобы заявить, что обвинения были ложными. Гламурные Джей-Ло и А-Род дважды откладывали свою свадьбу во время пандемии, заявив, что они свяжут себя узами брака, «когда придет время».
Пара целовалась и обнималась в январе на одном из последних публичных выступлений - инаугурации президента США Джо Байдена.
В следующем месяце Алекс опубликовал фотографии пары вместе в Доминиканской Республике, где Дженнифер снимается в фильме «Свадьба из дробовика».
Она опубликовала другую версию этого, ее руки обвились вокруг талии Алекса, и эта мегаваттная улыбка была выражением чистого удовлетворения.
До этого, в то время как ее работа заставляла их быть на расстоянии сотен миль друг от друга, Алекс подписала возвращенную фотографию пары, прижатой друг к другу на диване: «Скучаю по этой девушке».
Он также опубликовал красивую черно-белую фотографию с Дженнифер и его приемными детьми в день их рождения, написав: «Я счастлив, что вы оба присутствуете в моей жизни, и с нетерпением жду возможности увидеть, как вы оба продолжаете расти и делать удивительные вещи. ! »
Теперь, после их резкого объявления в четверг, этот идеальный фотоальбом служит лишь напоминанием о том, что пара потеряла.
Источник: https://www.thesun.co.uk/