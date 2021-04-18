Когда сажать морковь в апреле 2021: все благоприятные и не очень даты с 17 по 30 по лунному календарю
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Когда сажать морковь в апреле 2021: все благоприятные и не очень даты с 17 по 30 по лунному календарю

4:00:274/18/2021Фото: pixabay
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23 апреля - самая удачная дата для посадки моркови в теплых регионах России.

Хорошие дни лунного календаря для посадки моркови на апрель 2021

Лучшие даты по лунному календарю для теплых регионов России для высадки чудесного овоща на дачах и огородах.

Благоприятные дни лунного календаря для посадки моркови на апрель 2021

23 апреля (12 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для посадки моркови на апрель 2021

17 апреля (6 -й лунный день), 21 апреля (10 -й лунный день), 26 апреля (15 -й лунный день), 28 апреля (17 -й лунный день),30 апреля (19 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для посадки моркови на апрель 2021

24 апреля (13 -й лунный день), 27 апреля (16 -й лунный день),29 апреля (18 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для посадки моркови на апрель 2021

19 апреля (8 -й лунный день), 22 апреля (11 -й лунный день),25 апреля (14 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для посадки моркови на апрель 2021

18 апреля (7 -й лунный день), 20 апреля (9 -й лунный день)

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