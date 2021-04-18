Когда сажать морковь в апреле 2021: все благоприятные и не очень даты с 17 по 30 по лунному календарю
4:00:274/18/2021
23 апреля - самая удачная дата для посадки моркови в теплых регионах России.
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Когда сажать морковь в апреле 2021: все благоприятные и не очень даты с 17 по 30 по лунному календарю
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