Неизвестный мужчина сгорел в пламени полыхающей травы
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Неизвестный мужчина сгорел в пламени полыхающей травы

12:14:334/18/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Трагедия произошла в деревне недалеко от Набережных Челнов.

Мужчина сгорел в траве

Сгоревшее тело нашли в пожарище, трагедия произошла в поселке Сидоровка, пишет сайт https://chelny-izvest.ru

В 18.40 сегодня, 17 апреля, поступил сигнал о горевшей траве в диспетчерскую МЧС.

На месте происшествия, на пустыре неподалеку от автовокзала, полыхала прошлогодняя трава. В центре возгорания пожарные обнаружили обугленное тело мужчины. В морг он был доставлен как неизвестный, возраст определить пока не удалось.

Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

 

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мужчина сгорел из-за травы
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