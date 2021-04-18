Неизвестный мужчина сгорел в пламени полыхающей травы

Сгоревшее тело нашли в пожарище, трагедия произошла в поселке Сидоровка, пишет сайт https://chelny-izvest.ru
В 18.40 сегодня, 17 апреля, поступил сигнал о горевшей траве в диспетчерскую МЧС.
На месте происшествия, на пустыре неподалеку от автовокзала, полыхала прошлогодняя трава. В центре возгорания пожарные обнаружили обугленное тело мужчины. В морг он был доставлен как неизвестный, возраст определить пока не удалось.
Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
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