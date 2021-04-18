На президента Александра Лукашенко и его детей готовили покушение
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На президента Александра Лукашенко и его детей готовили покушение

12:49:444/18/2021Фото: Кремлин.ру
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Почему я молчал - о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб, - заявил он журналистам.

Лукашенко заявил о готовящемся покушении на его семью

Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, пишет телеграм-канала belta.by

-Я почему об этом не говорю? Потому что это напрямую касается меня и моих детей, - сказал глава государства журналистам 17 апреля.

-Почему я молчал - о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, - рассказал глава государства. - Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы контролировали их (следующая группа после Автуховича известного и других, не хочу фамилии называть), обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей.

По словам Лукашенко,  в эту группу входили задержанные в РФ адвокат Зенкович и политолог Федута.

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покушениепрезидент Белоруссии
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