На президента Александра Лукашенко и его детей готовили покушение

Лукашенко заявил о готовившемся на него и сыновей покушении, пишет телеграм-канала belta.by
-Я почему об этом не говорю? Потому что это напрямую касается меня и моих детей, - сказал глава государства журналистам 17 апреля.
-Почему я молчал - о себе, о семье, о детях не хочется говорить. Но они взялись за детей. В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали, - рассказал глава государства. - Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы контролировали их (следующая группа после Автуховича известного и других, не хочу фамилии называть), обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей.
По словам Лукашенко, в эту группу входили задержанные в РФ адвокат Зенкович и политолог Федута.