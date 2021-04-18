Труп утонувшего в грязи мужчины достали из ямы: Его засосало под плиту. Смотрите видео
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Труп утонувшего в грязи мужчины достали из ямы: Его засосало под плиту. Смотрите видео

12:15:544/18/2021Фото: Типичный Брянск
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Родные погибшего написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело. По словам местных жителей, место ЧП до сих пор не огородили.

Погибший в Брянске мужчина утонул в яме с грязью. На месте ЧП работали следователи

В Брянске произошел вопиющий случай, который широко обсуждают в местных соцсетях и который стал федеральной новостью.

7 апреля на улице Карачижской нашли тело 49-летнего мужчины. Он утонул в яме с грязью, когда возвращался домой. Трагедия случилась возле забора частной парковки. Из ловушки тело вытащили спасатели. По предварительной информации, мужчину засосало под бетонную плиту.

Как сообщает паблик "Типичный Брянск", родные погибшего в пятницу написали заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело. По словам местных жителей, место ЧП до сих пор не огородили, хотя и раньше люди проваливались в эту яму, находящейся на пешеходное тропе.

Когда Евгений не вернулся домой, его начали искать. Возле ямы обнаружили его вещи, что и натолкнуло на мысль о самом страшном. Причиной смерти стала асфиксия:  человек захлебнулся грязью.

Не исключено, что к ответственности привлекут не только собственников земельного участка, но и чиновников местной администрации.

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