Последний теплый день перед заморозками ожидается в Бердске 18 апреля
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Последний теплый день перед заморозками ожидается в Бердске 18 апреля

8:05:094/18/2021Фото: pixabay.com
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Синоптики обещают на воскресенье ветреную и дождливую погоду.

градусник
Температура в Бердске начнет падать

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в воскресенье ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северу местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные дожди.

Ветер западный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с.

Температура воздуха ночью 0, -5°С, днём +3, +8°С, местами до +13°С.

В Бердске 18 апреля будет ветрено. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Вечером, по сообщению синоптиков, возможен дождь.

В ночь на понедельник погода серьезно изменится: столбик термометра упадет до -6 градусов, пойдет снег. Днем 19 апреля будет только холодать.

 

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