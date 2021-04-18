Последний теплый день перед заморозками ожидается в Бердске 18 апреля

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в воскресенье ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северу местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем небольшие, местами умеренные дожди.
Ветер западный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, местами порывы до 23 м/с.
Температура воздуха ночью 0, -5°С, днём +3, +8°С, местами до +13°С.
В Бердске 18 апреля будет ветрено. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла. Вечером, по сообщению синоптиков, возможен дождь.
В ночь на понедельник погода серьезно изменится: столбик термометра упадет до -6 градусов, пойдет снег. Днем 19 апреля будет только холодать.
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