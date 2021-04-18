Чехия выслала 18 российских дипломатов, считая их разведчиками
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Чехия выслала 18 российских дипломатов, считая их разведчиками

8:44:464/18/2021Фото: МИД РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "фокусами" такой шаг Праги.

Захарова назвала "фокусами" высылку российских дипломатов из Чехии

Чехия высылает из страны российских дипломатов, считая их офицерами разведки, стало известно в субботу. Такое решение Праги прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", – высказалась она 17 апреля.

Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек объявил о высылке 18 сотрудников российского посольства, сообщила tn.nova.czl. В то же время премьер-министр Андрей Бабиш обвинил Россию в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Впрочем, доказательств не привел.

Гамачек собирался с рабочим визитом в Москву 19 апреля. Но вдруг передумал, объяснив это в Twitter важным заседанием в правительстве. Он планировал провести с РФ переговоры о поставках в Чехию вакцины от коронавируса.

Россия, скорее всего, зеркально ответит на такой шаг Праги.

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