Чехия выслала 18 российских дипломатов, считая их разведчиками

Чехия высылает из страны российских дипломатов, считая их офицерами разведки, стало известно в субботу. Такое решение Праги прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", – высказалась она 17 апреля.
Накануне министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек объявил о высылке 18 сотрудников российского посольства, сообщила tn.nova.czl. В то же время премьер-министр Андрей Бабиш обвинил Россию в причастности к взрыву на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Впрочем, доказательств не привел.
Гамачек собирался с рабочим визитом в Москву 19 апреля. Но вдруг передумал, объяснив это в Twitter важным заседанием в правительстве. Он планировал провести с РФ переговоры о поставках в Чехию вакцины от коронавируса.
Россия, скорее всего, зеркально ответит на такой шаг Праги.
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