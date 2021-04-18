18 апреля – праздник Федулы Ветреника: приметы, что запрещено делать и почему обязательно нужно открыть окна
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18 апреля – праздник Федулы Ветреника: приметы, что запрещено делать и почему обязательно нужно открыть окна

9:53:054/18/2021Фото: https://pixabay.com/
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По легенде, сегодняшний ветер уберегает жилье от бесов и испуга. Поэтому когда вы откроете окно и пустите ветер, то нужно произнести заговор от нечисти, которая может проникнуть в спящего человека.

Обязательно открыть окна и пусть весенний воздух, до этого дня проветривать помещения не рекомендовалось

Сегодня, 18 апреля, погода во многих регионах России сильным ветром подтверждает основную примету народного праздника Федулы Ветреника. Как заметили еще наши предки, несмотря на теплый день, усиливался ветер. И обычно ветер не утихает весь день. В этот день в православии почитается святого Феодула Солунский (Фессалоникийский). Будущий святой жил в 3-4 веках в Фессалониках и был очень благочестивым. Его призвание было читать стихи. Как-то ему приснился красивый сон, а утром он обнаружил на руке перстень с изображением креста. И он посчитал это знамением, после чего обратил в христианскую веру тысячи людей, кольцо же помогало ему излечивать больных людей. Когда начались гонения на христиан, то Феодул не купился на лесть и подкупы правителей. А выбрал вечную жизнь, а не язычество. Молодого чтеца вместе с диаконом Агафоподом заточили в темницу. Там они тоже несли слово Божие и обратили в христианство узников. Смерть двух истовых верующих была печальна. К ним привязали камни и бросили в море. Позже последователи веры нашли их на берегу и похоронили.

Что обязательно нужно сделать 18 апреля? - Обязательно открыть окна и пусть весенний воздух, до этого дня проветривать помещения не рекомендовалось. - По легенде, сегодняшний ветер уберегает жилье от бесов и испуга. Поэтому когда вы откроете окно и пустите ветер, то нужно произнести заговор от нечисти, которая может проникнуть в спящего человека. Известно, что от испуга и сегодня лечат именно 18 апреля.

Приметы на Федулу
Если снега в лесу и оврагах уже почти нет, то пора идти в поле и пахать землю.
С этого дня должен дуть теплый ветер – пришел Теплый Федул.
Если открывать окна до 18 апреля, то можно спугнуть теплую весну.
В этот день прилетали божьи коровки и поселялись сверчки на огородах.

Запреты дня
- Работать не запрещено, а даже нужно – ведь пора проветрить квартиры.
-Не предаваться унынию – чтобы не давать возможность нечистой силе поселиться в вашем жилье.

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праздникпраздникиветерФедул ВетреникТеплый Федул
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