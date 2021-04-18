Певец Ярослав Сумишевский расплакался после вопроса о погибшей после ДТП жене на программе Малахова
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Певец Ярослав Сумишевский расплакался после вопроса о погибшей после ДТП жене на программе Малахова

10:06:384/18/2021Фото: Скриншот
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Он попросил прощения, вышел из студии и несколько минут приходил в себя. А потом исполнил песню, посвященную умершей супруге Наталье.

Ярослав Сумишевский расплакался у Малахова из-за вопроса о погибшей жене

Певец Ярослав Сумишевский, у которого в начале года после ДТП погибла супруга, пришел к Андрею Малахову на шоу «Привет, Андрей!». Программа с его участием была полна драматизма и слез.

37-летний Ярослав все еще переживает, не может забыть трагедию, вспоминает любимую жену каждый день, которая для него была "лучшим другом и соратником". Он признался, что ему до сих пор тяжело говорить о смерти Натальи, ее памяти он посвятил свою новую песню.

Когда ведущий Малахов задал очередной вопрос, Сумишевский не смог сдержаться и расплакался. Он попросил прощения, вышел из студии и несколько минут приходил в себя. А потом исполнил песню, посвященную умершей супруге. На экране в это время показывали фото из семейного архива Симушевских, которые говорят, что супруги по-настоящему любили друг друга.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Наталья скончалась в больнице после ДТП под Красноярском. 29 января Сумишевский с женой и главой местного отделения Союза десантников Александром Гуляковым ехали на концерт. Их автомобиль столкнулся с автоцистерной. Гуляков погиб на месте. А Наталья умерла в больнице через неделю, не приходя в сознание.

 

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