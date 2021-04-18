Спуск с горы в купальниках в Шерегеше побил рекорд по числу участников

На российском горнолыжном курорте Шерегеш, что в Кемеровской области, прошел массовый спуск с горы, который стал новым рекордом страны. Все участники данного мероприятия были одеты в купальники.
С 2013 года фестиваль GrelkaFest приглашает принять участие в таком красивом выступлении. Только в 2020 году не получилось провести данное мероприятие из-за ограничений по коронавирусу.
Многие участники впервые оказались на российском горнолыжном курорте по причине закрытия границ.
1772 сноубордиста и горнолыжника — это на 11 человек больше, чем в предыдущем заезде. Безопасность участников была обеспечена максимально. Для этого предусмотрена бесконтактная регистрация, а на двух установленных сценах соблюдалась социальная дистанция, сообщили организаторы фестиваля.
Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.