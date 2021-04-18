Спуск с горы в купальниках в Шерегеше побил рекорд по числу участников
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Спуск с горы в купальниках в Шерегеше побил рекорд по числу участников

10:33:554/18/2021Фото: Wikimedia
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В Кемеровской области с 2013 года проходит зрелищное катание на сноубордах и горных лыжах. Многие участники впервые оказались на российском горнолыжном курорте по причине закрытия границ.

Массовый спуск в купальниках прошел на российском горнолыжном курорте

На российском горнолыжном курорте Шерегеш, что в Кемеровской области, прошел массовый спуск с горы, который стал новым рекордом страны. Все участники данного мероприятия были одеты в купальники.

С 2013 года фестиваль GrelkaFest приглашает принять участие в таком красивом выступлении. Только в 2020 году не получилось провести данное мероприятие из-за ограничений по коронавирусу.

Многие участники впервые оказались на российском горнолыжном курорте по причине закрытия границ.

1772 сноубордиста и горнолыжника — это на 11 человек больше, чем в предыдущем заезде. Безопасность участников была обеспечена максимально. Для этого предусмотрена бесконтактная регистрация, а на двух установленных сценах соблюдалась социальная дистанция, сообщили организаторы фестиваля.

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