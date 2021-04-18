Google показал изменение Земли за 37 лет: Вы удивитесь
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Google показал изменение Земли за 37 лет: Вы удивитесь

11:49:124/18/2021Фото: PxHere
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Вырубка лесов и разрастание городов, которые были зафиксированы с 1884 года, стали видеороликом, который показал масштабы вмешательства человека в природу планеты.

Google смонтировал видео, на котором видно, что человек сделал с планетой за последние годы

Компания Google показала всему миру, что произошло с Землей за последние 37 лет.

Благодаря специальному сервису, 24 миллиона фотографий выстроились в видеоряд с эффектом натуральной съемки.

Видео, смонтированное из снимков со спутников, демонстрирует глобальные потери из-за вырубки лесов и застройки территорий городами. Также мы являемся свидетелями таяния гренландских ледников и исчезновению Аральского моря в Казахстане.

С момента начала наблюдений со спутников — с 1984 года — Земля претерпела множество вмешательств в природу человеком.

Двухминутный ролик побуждает зрителей остановить изменения, которые губительны для экосистемы нашей планеты.

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роликприродаразрушение экосистемы
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