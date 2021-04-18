Google показал изменение Земли за 37 лет: Вы удивитесь

Компания Google показала всему миру, что произошло с Землей за последние 37 лет.
Благодаря специальному сервису, 24 миллиона фотографий выстроились в видеоряд с эффектом натуральной съемки.
Видео, смонтированное из снимков со спутников, демонстрирует глобальные потери из-за вырубки лесов и застройки территорий городами. Также мы являемся свидетелями таяния гренландских ледников и исчезновению Аральского моря в Казахстане.
С момента начала наблюдений со спутников — с 1984 года — Земля претерпела множество вмешательств в природу человеком.
Двухминутный ролик побуждает зрителей остановить изменения, которые губительны для экосистемы нашей планеты.
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