"Шоколадную страну" замкнуло в Бердске: Экстренные службы срочно выехали на пожар

Утром 18 апреля в полицию Бердска и городскую пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на одном из предприятий, расположенных на химзаводской площадке.
Экстренные службы немедленно выехали по вызову. На восточной промплощадке в Бердске расположено свыше 70 разного рода производств. И огонь мог бы распространиться на большую площадь.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", возгорание произошло в цехе кондитерской фабрики "Шоколадная страна". Впрочем, как рассказал начальник бердского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков, горения удалось избежать.
-Пожара как такового не было. Произошло короткое замыкание. Вызвали руководство. Сейчас там разбираются, что привело к пожару. Работы там много. Просто так же не замыкает. Возможно, где-то есть проливы. Нужно выяснять. Главный инженер приедет, - прокомментировал в воскресенье "Курьер. Среда. Бердск" Степоненков.
Но заставить переделывать электропроводку ОНД не может собственника частного предприятия. Дознаватель лишь проверит обстановку, выяснит масштабы горения - в рамках дознания по факту пожара.