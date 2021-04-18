WhatsApp умоляет пользователей принять новые правила, вступающие в силу с 15 мая 2021

Политику постепенных уговоров приняла компания WhatsApp, которая переходит на новые правила. Для тех, кто еще не подтвердил свое согласие на новые условия конфиденциальности, будет применена стратегия постепенных уговоров.
После 15 мая по новым условиям компании все данные пользователей — номера телефонов, данные о проведенных транзакциях и IP-адреса будут передаваться Facebook. После того, как об этом стало известно, пользователи стали переходить в другие мессенджеры. Многие увидели в этом риск для безопасности своих данных.
После 15 мая для тех пользователей, кто не подтвердил свое согласие с новыми правилами, будут периодически поступать сообщения с напоминанием и ссылкой для перехода. Если же в течении 120 дней пользователь не примет правила, аккаунт удалят.
Павел Дуров отметил большой приток пользователей после нововведений в WhatsApp. По его словам за три дня в Telegram добавилось не меньше 25 миллионов человек. Теперь в Telegram можно перенести и всю переписку, которая ранее велась в WhatsApp.
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