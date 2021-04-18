WhatsApp умоляет пользователей принять новые правила, вступающие в силу с 15 мая 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

WhatsApp умоляет пользователей принять новые правила, вступающие в силу с 15 мая 2021

5:13:374/18/2021Фото: Pixabay
0

По новым условиям мессенджера все данные пользователей — номера телефонов, сведения о проведенных транзакциях и IP-адреса будут передаваться Facebook.

WhatsApp вводит новые правила для пользователей

Политику постепенных уговоров приняла компания WhatsApp, которая переходит на новые правила. Для тех, кто еще не подтвердил свое согласие на новые условия конфиденциальности, будет применена стратегия постепенных уговоров.

После 15 мая по новым условиям компании все данные пользователей — номера телефонов, данные о проведенных транзакциях и IP-адреса будут передаваться Facebook. После того, как об этом стало известно, пользователи стали переходить в другие мессенджеры. Многие увидели в этом риск для безопасности своих данных.

После 15 мая для тех пользователей, кто не подтвердил свое согласие с новыми правилами, будут периодически поступать сообщения с напоминанием и ссылкой для перехода. Если же в течении 120 дней пользователь не примет правила, аккаунт удалят.

Павел Дуров отметил большой приток пользователей после нововведений в WhatsApp. По его словам за три дня в Telegram добавилось не меньше 25 миллионов человек. Теперь в Telegram можно перенести и всю переписку, которая ранее велась в WhatsApp.

 

Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram. Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru. Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
мессенджерполитика конфиденциальностиперенос данных
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Каким мессенджером пользуетесь вы?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    WhatsApp умоляет пользователей принять новые правила, вступающие в силу с 15 мая 2021
    5:13:37 4/18/2021
    WhatsApp умоляет пользователей принять новые правила, вступающие в силу с 15 мая 2021
    Красотка из Новосибирска получила корону и 50 тыс. рублей, став «Мисс Шерегеш-2021»
    4:58:14 4/18/2021
    Красотка из Новосибирска получила корону и 50 тыс. рублей, став «Мисс Шерегеш-2021»
    Депутаты из регионов потребовали от Путину пустить к заключенному Навальному врачей
    4:28:20 4/18/2021
    Депутаты из регионов потребовали от Путину пустить к заключенному Навальному врачей
    Православные обряды и традиции 2 мая на Пасху-2021: о чем нельзя забывать на Светлое Христово Воскресение
    4:20:03 4/18/2021
    Православные обряды и традиции 2 мая на Пасху-2021: о чем нельзя забывать на Светлое Христово Воскресение
    На льдине унесло женщину во время прогулки
    3:56:42 4/18/2021
    На льдине унесло женщину во время прогулки
    БердскПриезжие оценивают Бердск еще хуже, чем его жители: "Для вас видать Вторая мировая еще не закончилась"
    3:30:32 4/18/2021
    Приезжие оценивают Бердск еще хуже, чем его жители: "Для вас видать Вторая мировая еще не закончилась"
    Народные приметы на Чистый четверг 2021: обязательно стоит обратить внимание 29 апреля именно на это
    3:20:25 4/18/2021
    Народные приметы на Чистый четверг 2021: обязательно стоит обратить внимание 29 апреля именно на это
    БердскКартонная машина поста ГИБДД с настоящей мигалкой стоит на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом. Смотрите видео
    3:07:41 4/18/2021
    Картонная машина поста ГИБДД с настоящей мигалкой стоит на трассе Р-256 между Бердском и Искитимом. Смотрите видео
    Подробности обнаружения трупа 6-летнего мальчика в реке Власихе под Новосибирском рассказали в СК
    2:48:43 4/18/2021
    Подробности обнаружения трупа 6-летнего мальчика в реке Власихе под Новосибирском рассказали в СК
    Столото: проверить билет тиража 438 "Жилищной лотереи" от 18 апреля 2021 года
    2:25:25 4/18/2021
    Столото: проверить билет тиража 438 "Жилищной лотереи" от 18 апреля 2021 года