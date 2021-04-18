Бессрочный масочный режим поддерживают 15% жителей Новосибирска

Сервиса по поиску работы SuperJob провел очередное исследование. На этот раз темой опроса стала идея никогда не снимать маски в общественных местах. По данным исследования (есть у "Курьер. Среда. Бердск"), 64% респондентов высказались против бессрочного масочного режима. Идею поддержали 15% опрошенных россиян.
Чаще всего хотят никогда не снимать маски в Челябинске (22%), Красноярске и Уфе (по 21%). Сторонники полагают, что эта мера «замедлит распространение любых видов инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем».
Противоположной точки зрения придерживаются жители Новосибирска (15%), Санкт-Петербурга (14%) и Волгограда (10%). В Москве инициативу поддержали 18% респондентов.
В опросе участвовали по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 500 респондентов из других городов-миллионников.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил масочный режим в регионе после 1 мая. Коронавирусная статистика показывает, что вновь растет суточное число зараженных. Страна носит маски с марта 2020 года.
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