Макрон призвал создать красные линии в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил расставить границы в отношениях в российской стороной, если они будут нарушены, требуется немедленное введение санкций.
Также в интервью для CBS Макрон рассказал о том, что необходимо делать, для того, чтобы правильно вести себя с Россией. Для западных лидеров отношения с российским партнером нужно выстраивать в двух направлениях. В первую очередь необходимо вести диалог и обсуждать контроль над вооружениями. По словам Макрона, российский президент готов к возобновлению этой линии переговоров. Для стабилизации уже существующих конфликтов в мире, необходим честный и открытый диалог. Также он отметил, что в случае недоговоренности необходимо дать об этом знать российскому партнеру.
В ближайшее время Макрон проведет переговоры с Владимиром Путиным. Об этом стало известно после приезда Зеленского в Париж и обсуждения ситуации на Донбассе с Ангелой Меркель.
В марте уже была проведена трехсторонняя видеоконференция с участием глав России, Франции и Германии. На ней, в том числе, также обсуждалась ситуация на востоке Украины.
Западные страны обеспокоены скоплением военной техники и российских вооружений в районе восточной границы Украины. На что Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России — заметил, что на территории своей страны войска могут перемещаться сколько угодно, пишут РИА Новости.
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