Приезжие оценивают Бердск еще хуже, чем его жители: "Для вас видать Вторая мировая еще не закончилась"

Публикация «Падение Бердска: Хуже по комфортности проживания только шахтерские и северо-кавказские города, показал индекс качества городской среды» вызвала широкое обсуждение на сайте «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что материал подготовлен на основе исследования Минстроя РФ, который составил рейтинг городов по качеству городской среды за 2020 год. По данным ведомства, Бердск серьезно отстал от средних показателей, получив 171 балл среди 95 больших городов России с населением от 100 тыс. до 250 тыс. человек.
Хуже Бердска оказались Новошахтинск — 131 баллов, Артем — 138, Шахты — 146, Элиста — 152, Орск - 153, Прокопьевск — 156, Дербент — 159, Ачинск- 161, Петропавловск-Камчатский — 165, Черкесск — 167, Хасавюрт — 168, Находка — 168, Керчь — 170 и Ноябрьск — 170 баллов.
Как считали
Индекс качества городской среды – это показатель состояния городов России, измеряемый в баллах. В оценку входят: доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования (парки, сады, скверы), разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, количество ДТП и другие показатели. Как отметили в Минстрое, результаты расчета индекса отражают текущее состояние городской среды, в том числе конкурентные преимущества городов, а также актуальные проблемы и перспективные направления их развития.
Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Для того, чтобы городская среда города была признана комфортной, при формировании индекса ему необходимо набрать от 181 балла.
Многие читатели согласились с выводами Минстроя, указав на конкретные «безобразия» и обвинив в этом бердскую власть.
Глас народа
Аноним, 6 апреля:
- Шестернина в отставку!
Аноним, 6 апреля:
- Сегодня проехал по Бердску от Микрорайона до химзаводской больницы. Такого давно не видел, на месте мэра я бы написал заявления об уходе к вечеру и попросил прощенье у бердчан. Да это что такое, такого я видел только в 90-е. Кошмар.
Аноним, 7 апреля:
- "Крепкий хозяйственник"!
Гость, 7 апреля:
- Городецкий в представлении его называл "фитилёк"! Похоже потух?
Борис, 7 апреля:
- Такая же история. С микрорайона до химзаводской больницы ещё доехать нужно. А теперь смотрю, как люди мучаются с подходом в больницу. И каждому нужно заехать, «скорой»-то места нет.
Аноним, 6 апреля:
- Это объективный результат того, что делается мэром и администрацией в городе. Скоро депутаты будут оценивать работу мэра, вот как они теперь будут в глаза бердчанам смотреть, если не поставят "неуд." Посмотрим, где у них совесть.
Аноним, 6 апреля:
- Это будет момент истины, стоит ли за них голосовать в сентябре?
Аноним, 6 апреля:
- Может, наконец прекратятся словоблудие и откровенное вранье, все объективно - Бердск в говне, власть на месте. Пока сидит на месте.
Вероника, 7 апреля:
- Неправду говорите, в Бердск переезжают даже из академгородка, а это хорошее место, на Затулинку не едут почему-то.
Аноним, 8 апреля:
- Так с Академа едут из за дешевизны квартир и удобства добираться...
Аноним, 6 апреля:
- Вы говорите, что нельзя сравнивать города в одной области из-за их разных размеров.
Но они находятся в одних и тех же климатических, технологических и финансовых условиях. Менталитет у руководителей тоже схожий. И предлагаете сравнивать с городами, находящимися в совершенно других рамках. И надо держать в уме, что социология - это псевдонаука. Где от перестановки слов в вопросе получается тоже совершенно другой результат.
Аноним, 6 апреля:
- И без сравнения видео, что живём в г....е. Живу в городе 40 лет. Становится только хуже.
Аноним, 7 апреля:
Приезжают в Бердск и из Черепаново, и Чанов, и Кузбасса. И что? Они не могут высказать свое мнение о бердском гадюшнике? Любого человека провезите на легковой машине по городу и со 100% вероятностью услышите одни и те же слова. Я как то хвалился: Бердск, да Бердск, да жемчужина, да курортно-санаторная зона. А тут приехали друзья из Нижнего и что я услышал: "Для вас видать Вторая мировая еще не закончилась, да вроде и сибирские города не бомбили немцы. Что у вас твориться? Или все разворовывается, или ничего не делается много лет. Короче — дерьмо ваш Бердск и в этом дерьме вы живете". Ну а насчет засранности города писать не могу - отборные крепкие русские маты.
Влад, 6 апреля:
- Кто в каких красках рисует Бердск, тот так и живет. Несчастные вы наши.
Аноним, 6 апреля:
- Бердские «Борвиха» с «Метелицей» оживилась в комментариях? Ну похвастайтесь, как вы обустроили Бердск, что только у вас единственных в Бердске рай в сосновом бору, вокруг ваших участков остался?
ЭЛЛА, 6 апреля:
- Да, Бердск, был когда то чистым и зелёным. Пускай, начальство по дорогам подъедут к магазину «Ярче», который находится на Ленина, 54 и посмотрят, как старики, да и молодёжь через болото переходят, да и вокруг домов, особенно, Ленина, 52. Стыдно, в центре что творится.
Аноним, 7 апреля:
- Вокруг домов - это к управляшке.
Аноним, 6 апреля:
- Даже глядя на фото можно сделать вывод, что Бердск перестал быть зелёным городом. Очень жаль, особенно улицу Ленина имени Михайлова...
Петр Ильич, 6 апреля:
- Что вы хотели, вырубили все деревья которые забирали воду, молодцы природогубители!
Аноним, 6 апреля:
- В начале семидесятых с высоты чертова колеса было видно, какой центр был зеленый. Но ведь сколько повырубили и закатали землю в асфальт. Молодежь и приезжие даже не догадываются об этом. Что вы хотите? Город давно в руках гастролеров, которым пофиг на нас. То из Искитима кадры в чиновничий аппарат брали, то из Новосибирска тусуются у нас. Они все временщики, а нам здесь жить. А наши служащие им в глазки преданно заглядывают. Нет среди них, умеющих отстаивать интересы горожан. Да ещё почетный строитель много зелени загубил своими постройками. А какие у него детские площадки? Просто смехотворные. Особенно с посыпанным грязным щебнем . И этой пылью дети дышат. Пришельцы не заинтересованы в нормальном развитии города, а местные больно жадные. Вот так и живем.
Аноним, 6 апреля:
- До упоротых не доходит, что полусгнившие тополя представляют опасность. Да, считайте, что не повезло жить в эпоху перемен. Новые деревья вырастут, а упоротые нет.
Аноним, 7 апреля:
- Тополя можно регулярно подсаживать новые, а старые удалять, а не делать "омолаживающую" обрезку в виде столбов, вот от них и отрастают ветви гиганты, которые падают при малейшем ветре. Да и тополь - рекордсмен по очистке воздуха, ели, растущие на Ленина, в подметки не годятся.
Аноним, 6 апреля:
- А какой красивый мост можно соорудить на Раздельной. Всем на радость: и садоводам, и рыбакам, и отдыхающим в санаториях. Но все обещают только. Тратят деньги на проекты, но дальше этого не идут дела. А люди получают травмы на мосту. Мужчина с него вместе с велосипедом свалился. Бабушка упала и руку сломала. А по весне некоторые бабушки ползком поднимаются по крутому мостику. Какой позор для города! Никакой заботы о ветеранах. Где обещанная велосипедная дорожка от переезда к Бэмзу? Людям не пройти на «Метелицу» вдоль Изумрудного. Грязь и вода. Некоторые ходили через территорию Изумрудного, охранники больше не пускают, говорят, что им попало за это. Они правы. Это забота управленцев города - сделать тротуары проходимыми. А на другой стороне улицы вообще нет тротуара. Ремонт дороги делали до перекрестка Ленина и Попова и деревья (тополя) вдоль дороги Ленина от перекрестка до остановки «Магазин» вырубили, уже несколько лет прошло, а новые до сих пор не посадили. Вот так и становится всё меньше и меньше зелени.
Гость, 7 апреля:
- Уже где-то мамашка писала: «Дорогой мэр! Возьмите детскую коляску и попробуйте проехать с ней по бердским тротуарам!». Действительно похоже на ралли-трофи! Такие зигзаги и перепады, ямы и трещины! Что мешает делать ровно? Есть же какие-то нормативы, так сверьтесь с ними!
Аноним, 6 апреля:
- "Что не так в Бердске?". Отсутствие архитектурного градостроительного стиля.
Уплотнительная застройка безликими МКД и магазинами. Бесконтрольные, разномастные входные группы для размещения офисов частного бизнеса в МКД. Ржавые ограждения, установленные в большом количестве вдоль городских улиц. Бесхозяйственное отношение городской администрации к озеленению города. Порча древесных и кустарниковых насаждений снегоуборочной техникой в зимний период. Разбитые на протяжении многих лет тротуары и полное их отсутствие в местах стабильного и немалого пешеходного трафика.
Неблагоустроенные "народные" пешеходные дорожки, используемые пешеходами как в жилом секторе МКД, так и в городском парке. На многих тротуарах установлены высокие поребрики и бордюрные камни, возвышающиеся по ходу движения пешеходов и ограничивающие тротуар от перекрёстка и заезда во двор. Грязь, стекающая с газонов на тротуары. Вандалы, безнаказанно портящие фасады зданий, магазинов и остановок общественного транспорта.
Аноним, 6 апреля:
- Дополнение к верхнему ответу. Низкая пропускная способность городской системы дождевой канализации уже давно не отвечает необходимым требованиям. Вешняя и ливневая вода течёт по дорогам города, а местами образуются огромные лужи и подолгу застаиваются, вследствие этого при движении автотранспорта по воде, размываются земляные обочины, портится асфальтное покрытие. После высыхания грязи образуется масса пыли на обочинах и на дорожном полотне. В ветреную погоду пыль поднимается вверх и разносится над городом. Городские котельные используют уголь в качестве топлива, по этой причине образуются сажевые выбросы, непосредственно влияющие на здоровье горожан. Бердские предприятия малого бизнеса бесконтрольно используют автономные системы отопления своего производства, сжигают различные материалы и отходы, тем самым нанося вред окружающей среде. На бердских металлобазах предприниматели, ссылаясь на отсутствие запрета надзорных органов, обжигают провода, при этом нарушая экологическое законодательство. Городской полигон ТКО, расположенный на окраине города, вблизи федеральной автодороги, своими высотными мусорными терриконами ежегодно снижает индекс качества городской среды.
Семён, 6 апреля:
- Как бы не критиковали власть, а начинать улучшать комфортность проживания в городе нужно с себя: привести дворы в порядок (убрать машины, дерьмо за своими собаками, засадить деревьями и тд), перестать выбрасывать мусор в неположенных местах, в тч в лесу. И не забывать - администрация города пользуется нашими деньгами, они не с неба падают, поэтому нужен не только контроль, но и разумный подход к их использованию. Например, дорожное строительство в наших сибирских условиях дело неблагодарное, затраты огромны, деньги уходят серым личностям, результаты смываются весной. Горожанам нужно обсудить эту тему и, возможно, смириться с плохими дорогами в обмен на рывок в других направлениях: озеленении, досуга, медицины.
Аноним, 6 апреля:
- Начать с себя - а не получается, есть люди с совестью, а есть без, которым откровенно пофиг, в каком сраче они живут. Тут поможет только законодательная инициатива и штраф 10 тыс. за собачьи экскременты, мусор и т. п. Вот тебе и пополнение бюджета, и установление дисциплины населения. К сожалению, с нашим менталитетом работает только так, ибо где штрафы гигантские, нарушений почти не видать.
Аноним, 6 апреля:
- Живу в Бердске с 1960 года. Есть с чем сравнивать! На мой взгляд, город хорошеет и благоустраивается с каждым годом. Дело в средствах, выделяемых на благоустройство, которых немного и винить руководство глупо.
Аноним, 6 апреля:
- Далеко ходить не будем и сравним Бердск с Искитимом! Искитим за последние три года здорово озеленился под руководством их мэра соснами-саженцами, подаренными администрацией из Бердска. Сосны великолепно приживаются, они неприхотливы и дешевы, а Бердск за это же самое время вырубил последние деревья, а сосновых саженцев, я лично не видел, в городе Бердске высаженные на муниципальной земле, за последние четыре года, я лично не видел! Хотя сосны в Искитиме из бердского лесхоза подарены, а для жителей Бердска значит жалко сосен стало?
Аноним, 6 апреля:
- У нас даже если бы и были сосны, то места всё равно нет. За каждый клочок идёт борьба. "Заброшенный парк" сносят - втыкают каменную тюрьму. Барак сносят - по периметру бывшего двора втыкают свечку. Остатки или под стоянку, или даже под капитальные гаражи ("по многочисленным просьбам трудящихся"). Мы сажали деревья. Так кто-то спилил все саженцы в течение года. Видимо, место под точечную застройку уже зарезервировано.
Аноним, 7 апреля:
- В каком месте Бердск хорошеет? Заводы позакрывались, работы нет. Через каждые 5 метров магазины, неужели мы столько едим? Нормальной одежды и обуви наоборот, не купить. Тротуаров нет, дорог нет. Кругом грязь и пыль. Старые деревья не выкорчевывают, а уродливо обпиливают, новые саженцы или не поливаются, или их зимой ломают трактора, убирающие снег. Все засрано собаками или людьми. После снеготаяния кучи мусора. Молодежи нечем заняться, слоняются в вечернее время по улицам, шумят и гадят. Лес бесконтрольно выпиливается. Вся еще живая инфраструктура это то, что строили и делали наши деды.
Аноним, 6 апреля:
- Уже на протяжении 5 лет прошу администрацию сделать дорожку к пешеходному переходу у дома Рогачева, 10. И писала обращение, и приглашала лично оценить обстановку Захарова и Шестеренка. Обещали, но не приехали. И люди вновь идут в школу, в садик, в аптеку, пенсионеры в банк Левобережный по колено в грязи. Как надоело наблюдать за безразличием администрации.
Анна автоледи, 6 апреля:
- Живу в Бердске с 1991 года. Мне кажется, что за все эти годы город стал намного лучше. Ну, а недостатки, у кого их не случается? Бывает! Не судите строго!
Аноним, 6 апреля:
— Так! Я не понял, Циля, почему моя бутылка коньяка наполовину пуста?!
— Потому что ты, Сёма, пессимист!
Аноним, 7 апреля:
- Вспомним рынок - весь утопал по периметру в зелени (да росли тополя), а сейчас ни одного кустика. У «Европы» росли красивые рябины, по проекту закладывались фонтаны. Фонтаны зажали, но хоть была пешеходная зона перед магазином, а сейчас голая парковка, на пеших покупателей плевать. Контроля архитектурного нет, а зелёные насаждения мешают зимой трактором снег убирать. А нашим "меценатам" это надо...
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