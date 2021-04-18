Где увидеть и в какие даты увидеть звездопад Лириды 2021: дата, которая очень благоприятная для загадывания желания
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Где увидеть и в какие даты увидеть звездопад Лириды 2021: дата, которая очень благоприятная для загадывания желания

7:20:494/18/2021Фото: pxhere
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Пик звездопада ожидается 22 апреля 2021 года. Следы от метеоров можно будет видеть в течение нескольких секунд. 

звезд, звездопад
Метеорный поток Лириды проливается до 25 апреля 2021 года

С 16 по 25 апреля 2021 года в небе происходит очень красивое и непредсказуемое астрономическое явление – метеорный поток Лириды.

Этот звездопад является одним из самых давно наблюдаемых - первые документальные записи о нем найдены в Китае и датированы они 16 марта 687 года до н.э.

Сегодня метеорный поток Лириды нельзя назвать самым интенсивным, в 2021 году ожидается падение по 18-20 метеоров в час, но поскольку он очень непредсказуем, то можно увидеть и звездные россыпи - лучше наблюдать, чтобы не пропустить уникального явления.

Когда наблюдать?


Пик звездопада ожидается 22 апреля 2021 года. Следы от метеоров можно будет видеть в течение нескольких секунд.

Для наблюдения вам не нужны ни телескопы н даже бинокли - наблюдать это явление можно будет невооруженным глазом. для наблюдения лучше выбирать местность подальше от городских огней. Конечно же небо должно быть чистым. Лучшее время для наблюдений - когда луна начинает скрываться - перед рассветом.

А как с желаниями?


Всегда считалось, что желания, загаданные на падающую звезду, всегда сбываются.

Самый надежный способ, конечно, быстро загадать. пока звезда падает, но ведь визуальный контакт не так важен. Вы то ведь знаете, что в небе падают звезды. И даже если небо затянуто тучами - от астрономического влияния не убежать.

Поэтому смело можно транслировать ваши желания по ночам во Вселенную. Просто больше мечтать, думать о самом сокровенном.

Можно просто выбирать время от полуночи и до восхода солнца и стараться мечтать. Проговаривайте ваши желания вслух или мысленно, подробно представляя себе детали исполнения вашего желания.

Пусть все ваши желания исполнятся в этом прекрасном апреле!

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звездопадметеорный потокЛиридызагадать желания
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