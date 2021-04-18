Депутаты из регионов потребовали от Путину пустить к заключенному Навальному врачей

В Сети появился текст обращения нескольких депутатов из российских регионов, которые требуют допустить в колонию к Алексею Навальному врачей. Обращение адресовано Владимиру Путину.
Опубликовал его в своем телеграм-канале член Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг, а подписали 12 человек.
Текст обращения дословно
«Состояние здоровья политического заключенного Алексея Навального угрожает его жизни. Действенных мер по оказанию ему медицинской помощи не принимается. Требуем немедленного допуска к Алексею Навальному врачей по его добровольному выбору и госпитализации Навального в гражданское медицинское учреждение, соответствующее тяжести состояния его здоровья.
Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти. Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ, в том числе в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации, — и перед самим Навальным, и перед его родными, и перед всем миром.
Мы требуем пересмотреть и отменить все решения судов по уголовным и административным делам, принятые по политическим мотивам, и немедленно освободить всех политических заключённых в России».
В обращении к президенту сказано, что оно открыто для подписания.
Напомним, что в начале марта Навального этапировали во владимирскую колонию, а 31 марта он объявил голодовку. Так он выражает протест против того, что ему якобы не оказывают качественную медпомощь. При том, что он неоднократно жаловался на больную спину, на то, что ноги теряют чувствительность, на кашель. Во ФСИН заявляли, что заключенный находится в нормальном состоянии, при повышении температуры его направили в санчасть, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По словам самого оппозиционера, с начала голодовки он похудел на 8 кг.
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