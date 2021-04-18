Лунный календарь покупок с 19 по 30 апреля 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

Все мы знаем, что покупки бывают очень удачными и очень неудачными. бывают и такие. которые вроде бы и нужны и хороши, но особой радости не приносят. Иногда жаль потраченных денег, а иногда после покупки начинают идти все дела наперекосяк.
Можно воспользоваться рекомендациями лунного календаря, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для совершения покупок. И эти покупки точно вас будут радовать долго время и дарить самые позитивные эмоции.
19 апреля 2021 - нейтральный день
Ограничьтесь сегодня покупками самого необходимого - продукты или бутовая химия.
20 апреля 2021 - хороший день
Благоприятными станут покупки в детских отделах, в отделах текстиля и посуды.
21 апреля 2021 - благоприятный день
Сегодняшние покупки принесут максимум пользы и прекрасное настроение. Можно смело идти на шопинг.
22 апреля 2021 - хороший день
День подходит для покупок в супермаркете, крупные покупки лучше сегодня не делать.
23 апреля 2021 - благоприятный день
День будет неплохим для покупок. но стоит обратить внимание на качество продукции и сроки годности. Хорошо покупать бытовую химию, косметику, продукты.
24 апреля 2021 - нейтральный день
Покупки будут хорошими и прослужат долго, но не слишком тратьте сегодня. .
25 апреля 2021 - удачный день
В этот день прекрасными будут любые покупки - от самых мелких, до самых крупных. Сегодня можно реализовать вашу мечту..
26 апреля 2021 - хороший день
Сегодня покупки будут хорошими, если вы их заранее планировали. Откажитесь от спонтанных трат.
27 апреля 2021 - плохой день
Не рекомендовано сегодня делать покупки, а самое необходимое - тщательно проверяйте.
28 апреля 2021 - плохой день
Не желательно сегодня ничего покупать. Кроме путевок на отдых - они сегодня будут удачными.
29 апреля 2021 - плохой день
Не стоит сегодня делать никаких покупок.
30 апреля 2021 - плохой день
Покупки сегодня могут принести вам проблемы и лишние хлопоты. Отложите поход в магазин на другой день.