Лунный календарь покупок с 19 по 30 апреля 2021: благоприятные и неблагоприятные даты
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Лунный календарь покупок с 19 по 30 апреля 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

9:20:144/18/2021Фото: Pixabay
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Можно воспользоваться рекомендациями лунного календаря, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для совершения покупок. И эти покупки точно вас будут радовать долго время и дарить самые позитивные эмоции.

шопинг
В конце апреля нас ожидает 6 удачных дней для похода по магазинам

Все мы знаем, что покупки бывают очень удачными и очень неудачными. бывают и такие. которые вроде бы и нужны и хороши, но особой радости не приносят. Иногда жаль потраченных денег, а иногда после покупки начинают идти все дела наперекосяк.

Можно воспользоваться рекомендациями лунного календаря, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для совершения покупок. И эти покупки точно вас будут радовать долго время и дарить самые позитивные эмоции.

 19 апреля 2021 - нейтральный день 

Ограничьтесь сегодня покупками самого необходимого - продукты или бутовая химия.

20 апреля 2021 - хороший день

Благоприятными станут покупки в детских отделах, в отделах текстиля и посуды.

21 апреля 2021 - благоприятный день

Сегодняшние покупки принесут максимум пользы и прекрасное настроение. Можно смело идти на шопинг.

22 апреля 2021 - хороший день

День подходит для покупок в супермаркете, крупные покупки лучше сегодня не делать.

23 апреля 2021 - благоприятный день

День будет неплохим для покупок. но стоит обратить внимание на качество продукции и сроки годности. Хорошо покупать бытовую химию, косметику, продукты.

24 апреля 2021 - нейтральный день

Покупки будут хорошими и прослужат долго, но не слишком тратьте сегодня. .

25 апреля 2021 - удачный день

В этот день прекрасными будут любые покупки - от самых мелких, до самых крупных. Сегодня можно реализовать вашу мечту..

26 апреля 2021 - хороший день

Сегодня покупки будут хорошими, если вы их заранее планировали. Откажитесь от спонтанных трат.

27 апреля 2021 - плохой день

Не рекомендовано сегодня делать покупки, а самое необходимое - тщательно проверяйте.

28 апреля 2021 - плохой день

Не желательно сегодня ничего покупать. Кроме путевок на отдых - они сегодня будут удачными.

29 апреля 2021 - плохой день

Не стоит сегодня делать никаких покупок.

30 апреля 2021 - плохой день

Покупки сегодня могут принести вам проблемы и лишние хлопоты. Отложите поход в магазин на другой день.

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