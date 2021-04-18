Что успеть сделать по лунному календарю на земельном участке с 20 по 30 апреля 2021 года

В апреле продолжается самая насыщенная пора с посевами и рассадой. Те, у кого уже участки отогрелись после зимы наводят на нем порядок, готовят грядки, занимаются садом.
Благоприятно распланировать ваши работы поможет лунный календарь.
20 апреля
Неблагоприятный день
Сегодня можно сеять и садить корнеплоды
21 апреля
Неблагоприятный лунный день
Можно садить корнеплоды и клубнелуковичные цветы.
22 апреля
Нейтральный лунный день
Посевы и посадки не разрешены, можно работать с землей, обрабатывая ее, проводить обработку кустарников от вредителей.
23 апреля
Нейтральный лунный день
День не подходит для посадок и работы с рассадой и посевами. Можно заниматься ремонтом надворных построек.
24 апреля
Благоприятный лунный день
Сегодня можно сеять и пикировать рассаду, пересаживать ее, садить саженцы кустарников и деревьев, сеять цветы.
25 апреля
Благоприятный лунный день
Сегодня можно сеять и пикировать рассаду, пересаживать ее, садить саженцы кустарников и деревьев, сеять цветы.
26 апреля
Благоприятный лунный день
Сеять и садать ничего не рекомендуется. Можно ухаживать за уже высаженными растениями или рассадой.
27 апреля
Неблагоприятный лунный день
Полнолуние.
28 апреля
Нейтральный лунный день
Благоприятная уборка на участке, сеять и садить - не рекомендуется.
29 апреля
Нейтральный лунный день
Можно садить цветы, виноград, размножать клубнику и землянику.
30 апреля
Благоприятный лунный день
Сегодня все работы на участке и с рассадой будут благоприятными.