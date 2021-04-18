Что успеть сделать по лунному календарю на земельном участке с 20 по 30 апреля 2021 года
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Что успеть сделать по лунному календарю на земельном участке с 20 по 30 апреля 2021 года

11:20:434/18/2021Фото: Pixabay
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Лунный календарь по датам: когда и что лучше делать на участке - узнайте!

огород
Апрель - очень активный месяц у огородников

В апреле продолжается самая насыщенная пора с посевами и рассадой. Те, у кого уже участки отогрелись после зимы наводят на нем порядок, готовят грядки, занимаются садом.

Благоприятно распланировать ваши работы поможет лунный календарь.

20 апреля

Неблагоприятный день

Сегодня можно сеять и садить корнеплоды

21 апреля

Неблагоприятный лунный день

Можно садить корнеплоды и клубнелуковичные цветы.

22 апреля

Нейтральный лунный день

Посевы и посадки не разрешены, можно работать с землей, обрабатывая ее, проводить обработку кустарников от вредителей.

23 апреля

Нейтральный лунный день

День не подходит для посадок и работы с рассадой и посевами. Можно заниматься ремонтом надворных построек.

24 апреля

Благоприятный лунный день

Сегодня можно сеять и пикировать рассаду, пересаживать ее, садить саженцы кустарников и деревьев, сеять цветы.

25 апреля

Благоприятный лунный день

Сегодня можно сеять и пикировать рассаду, пересаживать ее, садить саженцы кустарников и деревьев, сеять цветы.

26 апреля

Благоприятный лунный день

Сеять и садать ничего не рекомендуется. Можно ухаживать за уже высаженными растениями или рассадой.

27 апреля

Неблагоприятный лунный день

Полнолуние.

28 апреля

Нейтральный лунный день

Благоприятная уборка на участке, сеять и садить - не рекомендуется.

29 апреля

Нейтральный лунный день

Можно садить цветы, виноград, размножать клубнику и землянику.

30 апреля

Благоприятный лунный день

Сегодня все работы на участке и с рассадой будут благоприятными.

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