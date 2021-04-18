Суд Бердска допросит 50 свидетелей по делу о смерти постояльца пансионата ветеранов труда. Процесс обещает быть долгим

Начался судебный процесс по уголовному делу против сотрудников пансионата ветеранов труда в Бердске Татьяны Мащенко и Василия Молодавского. Их обвиняют в оставлении в опасности и халатности, что привело к смерти постояльца. Судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич назначила следующее заседание на 20 апреля. Первое состоялось 13 апреля 2021 года. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в суде, материалы дела с обвинительным заключением прокурора поступили в суд 24 марта 2021 года.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на скамье подсудимых медсестра дома престарелых Татьяна Мащенко и бывший директор Василий Молодавский. Медика обвиняют по ст. 125 УК РФ — оставление в опасности, а экс-руководителя — по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). Оба находятся под подпиской о невыезде.
Процесс обещает быть долгим. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Ольга Ветрова, представляющая в суде гособвинение, предстоит допросить 50 свидетелей.
- Прошло первое судебное заседание. Было оглашено обвинительное заключение. Дело расписано на много дат вперед. Оно будет долгим — заявлено более 50 свидетелей со стороны обвинения. Пока мы не исследуем все доказательства, свою позицию я высказать не могу, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ветрова.
При этом максимальны срок по статье «оставление в опасности» - 1 год лишения свободы, за халатность со смертельным исходом — до 5 лет колонии.
В пансионате неспокойно
Трагедия произошла в октябре 2018 года. 77-летний Геннадий Бакулин выпал из окна второго этажа одного из корпусов пансионата ветеранов труда 15 октября 2018 года. Он скончался в реанимации 14 июня 2019 год. Следствие полагает, что причиной смерти пенсионера стало падение с высоты в связи с ненадлежащим за ним присмотром и уходом.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погибший страдал потерей памяти. Его дочь временно поместила отца в пансионат, чтобы позже забрать к себе в Москву. При этом женщина заключила с соцучреждением договор на оказание платных услуг, рассказав персоналу о проблемах отца — он может не осознавать, где находится, уходить с территории, заблудиться и потеряться. Москвичке пообещали создать для ее пожилого родственника «домашние условия», гарантировали должный уход и заботу, сообщили, что выйти за пределы дома престарелых невозможно, поскольку территория огорожена забором, круглосуточно дежурит охрана.
Вскоре после инцидента Молодавский был уволен с поста директора. Сейчас эту должность занимает Василий Гоманков. Но и при нем периодически приходят тревожные новости из дома престарелых. Напомним, 1 апреля 2021 года сосед зарезал 67-летнего постояльца после пьяной ссоры. Аналогичный трагический случай произошел в феврале — тоже поножовщина и смерть пожилого человека. СК расследует преступление.
справка
Пансионат ветеранов труда им. Калинина имеет областное подчинение, получает деньги на содержание из регионального бюджета и предназначен для постоянного или временного проживания граждан пожилого возраста, преимущественно ветеранов и инвалидов I и II групп.
Дата государственной регистрации – 27.12.1996 г. Учредитель и собственник имущества – правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений и министерство социального развития Новосибирской области.
Форма обслуживания: Стационарное социальное обслуживание с круглосуточным пребыванием граждан.
В учреждении 4 медицинских отделения, в том числе: отделение социально-медицинской адаптации, отделение социально-медицинской адаптации с отделением милосердия, психоневрологическое отделение и отделение милосердия.
УК РФ Статья 125. Оставление в опасности
Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.
УК РФ Статья 293. Халатность
1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
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