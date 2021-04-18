Врач перечислил очень опасные для самолечения препараты

Часто россияне сами себе доктора. Какие лекарства опасно себе выписывать, рассказал врач-терапевт Мохамед Али Вуада агентству Прайм. По его мнению, люди выписывают себе лечение, руководствуясь советами знакомых и интернета. Редко, но бывает, что таблетки или лечение по совету помогает, чаще оно бесполезно или же наносит очень большой вред организму.
К примеру, эксперт настоятельно рекомендует не пить без назначения антибактериальные препараты. Самое малое что может последовать – аллергия. Или более опасное состояние, ведь многие имеют хронические заболевания и тут может быть нанесен непоправимый вред здоровью.
-Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к формированию у микробов в организме пациента определенной устойчивости, - говорит врач.
Многие после 40 лет страдают повышенным артериальным давлением, чтобы выбрать себе лечение уходят месяцы, т.к. ваш лечащий врач вместе с вами подбирает именно подходящий вам препарат. Поэтому не стоит пить таблетки от АД те, что пьет ваша мама или коллега по работе.