Врач перечислил очень опасные для самолечения препараты
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Врач перечислил очень опасные для самолечения препараты

8:01:294/18/2021Фото: https://www.hippopx.com/
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Многие после 40 лет страдают повышенным артериальным давлением, чтобы выбрать себе лечение уходят месяцы, т.к. ваш лечащий врач вместе с вами подбирает именно подходящий вам препарат.

К примеру, эксперт настоятельно рекомендует не пить без назначения антибактериальные препараты

Часто россияне сами себе доктора. Какие лекарства опасно себе выписывать, рассказал врач-терапевт  Мохамед Али Вуада агентству Прайм. По его мнению, люди выписывают себе лечение, руководствуясь советами знакомых и интернета. Редко, но бывает, что таблетки или лечение по совету помогает, чаще оно бесполезно или же наносит очень большой вред организму.

К примеру, эксперт настоятельно рекомендует не пить без назначения антибактериальные препараты. Самое малое что может последовать – аллергия. Или более опасное состояние, ведь многие имеют хронические заболевания и тут может быть нанесен непоправимый вред здоровью.

-Бесконтрольный прием антибиотиков может привести к формированию у микробов в организме пациента определенной устойчивости, - говорит врач.

Многие после 40 лет страдают повышенным артериальным давлением, чтобы выбрать себе лечение уходят месяцы, т.к. ваш лечащий врач вместе с вами подбирает именно подходящий вам препарат. Поэтому не стоит пить таблетки от АД те, что пьет ваша мама или коллега по работе.

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самолечениеадпрепараты
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