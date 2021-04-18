Заключенный отсидел на 20 лет дольше срока: и категорически не хотел покидать тюрьму

История заключенного Освальдо Лонгобуко стала главной новостью аргентинских СМИ. 75-летний мужчина отсидел в тюрьме строгого режима на 20 лет больше срока, пишет Daily Mail.
Суд ему вынес приговор в 22 года за убийство партнера по бизнесу.
И он отсидел положенный срок и в 2001 году должен был выйти на свободу. Но суд забыл его освободить. При этом сам Лонгобуко, поняв, что допущена ошибка, не стал о ней сообщать. И жил в тюрьме Сьера-Чикка еще 20 лет.
В 2021 году судья нашел ошибку и выпустил любителя тюремной жизни, который очень расстроился.
- Я бы прожил тут всю свою жизнь, - заявил он.
Отсидев 44 года в тюрьме, он утратил имущество и порвал связи с семьей.
-Я хочу остаться за решеткой до конца своей жизни еще и потому, что должен сполна расплатиться за свое преступление, - признался бывший заключенный своему адвокату.
Но пришлось выйти на волю.
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