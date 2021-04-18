Самый правильный способ приготовления обыкновенного яйца назвали эксперты

Ученые Национальной службы здравоохранения Великобритании назвали самый правильный и безопасный для здоровья способ приготовления яиц. И этим способом названа варка, сообщает Express. Так же можно отдать предпочтение любителям яиц – омлету, но без соли. И готовить его на нежирном или обезжиренном молоке. И, конечно, самый вредный способ готовки яиц – жарка. Она повышает количество жира в два раза в готовом блюде. В целом, яйцо очень полезный продукт, если нет противопоказаний. Ведь оно содержит витамины B2 и B12, йод и фолиевую кислоту.
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