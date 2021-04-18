53-летнюю Алику Смехову не узнали поклонники: она выглядит на 25 лет
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53-летнюю Алику Смехову не узнали поклонники: она выглядит на 25 лет

8:48:154/18/2021Фото: alika_smekhova
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Некоторые подписчики просто не смогли ее узнать: уже не сделала ли она пластику? Ведь кардинально стала молодой.

53-летняя актриса сделала очень выразительный яркий макияж на глаза, а большим декольте подчеркнула прекрасную грудь


Алика Смехова выложила в инстаграм снимки новой фотосессии. 53-летняя актриса сделала очень выразительный яркий макияж на глаза, а большим декольте подчеркнула прекрасную грудь.
Алике написали много лестных слов, но кто-то усомнился, что ту не сыграл роль фотошоп.
Ведь некоторые подписчики просто не смогли ее узнать: уже не сделала ли она пластику? Ведь кардинально стала молодой.
-На себя не похожи. То ли время не властно над вами, то ли кто-то приложил руку.
-Другое лицо. Неужели это вы?
-Вы что-то сделали с лицом?
-Алика, это фотошоп так сильно изменил ваши прекрасные черты?



 










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Публикация от Alika Smekhova (@alika_smekhova)




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инстаграммакияжфотошоп
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