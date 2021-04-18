Владимир Путин очень любит Сибирь и прикипел к ней душой

Как сильно президент России любит Сибирь, рассказал его пресс- секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале "Россия 1" .
- Он прикипел душой к Сибири, - заявил Песков. - С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири. Россияне помнят, что Владимир Путин бывает и рискует своей жизнью, когда выходит на морскую прогулку к китам на Камчатке или летает со стерхами.
- Да, его пытаемся отговорить. Но он последователен вот в этих хобби, - говорит пресс-секретарь.
Напомним, что в конце марта Путин выезжал в Сибирь в компании министра обороны Сергея Шойгу. Как рассказал Песков, в тувинской тайге, где оба управляли вездеходом и гуляли. Министр России привел Путина в свою мастерскую, в которой он создает поделки из дерева.
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