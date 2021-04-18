Владимир Путин очень любит Сибирь и прикипел к ней душой
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Владимир Путин очень любит Сибирь и прикипел к ней душой

9:09:334/18/2021Фото: Кремлин.ру
0

- Он прикипел душой к Сибири, - заявил Песков. - С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит, - рассказал Дмитрий Песков.

Путин и Шойгу отдыхали в марте 2021 в тувинской тайге

Как сильно президент России любит Сибирь, рассказал его пресс- секретарь Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале "Россия 1" .

- Он прикипел душой к Сибири, - заявил Песков. - С другой стороны, он бывает и на Дальнем Востоке, он любит Сочи, любит Красную Поляну. И Крым любит. Поэтому в этом плане у него пристрастия по широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири. Россияне помнят, что Владимир Путин бывает и рискует своей жизнью, когда выходит на морскую прогулку к китам на Камчатке или летает со стерхами.

- Да, его пытаемся отговорить. Но он последователен вот в этих хобби, - говорит пресс-секретарь.
Напомним, что в конце марта Путин выезжал в Сибирь в компании министра обороны Сергея Шойгу. Как рассказал Песков, в тувинской тайге, где оба управляли вездеходом и гуляли. Министр России привел Путина в свою мастерскую, в которой он создает поделки из дерева.


Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
любовь к Сибири
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы где отдыхаете?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    53-летнюю Алику Смехову не узнали поклонники: она выглядит на 25 лет
    8:48:15 4/18/2021
    53-летнюю Алику Смехову не узнали поклонники: она выглядит на 25 лет
    Самый правильный способ приготовления обыкновенного яйца назвали эксперты
    8:38:32 4/18/2021
    Самый правильный способ приготовления обыкновенного яйца назвали эксперты
    Заключенный отсидел на 20 лет дольше срока: и категорически не хотел покидать тюрьму
    8:25:17 4/18/2021
    Заключенный отсидел на 20 лет дольше срока: и категорически не хотел покидать тюрьму
    Все важные молитвы на Соборование-2021 в Великий православный пост
    8:20:44 4/18/2021
    Все важные молитвы на Соборование-2021 в Великий православный пост
    Врач перечислил очень опасные для самолечения препараты
    8:01:29 4/18/2021
    Врач перечислил очень опасные для самолечения препараты
    БердскГде увидеть и в какие даты увидеть звездопад Лириды 2021: дата, которая очень благоприятная для загадывания желания
    7:20:49 4/18/2021
    Где увидеть и в какие даты увидеть звездопад Лириды 2021: дата, которая очень благоприятная для загадывания желания
    19 апреля - День подснежника 2021: трогательные открытки и милые поздравления
    6:40:59 4/18/2021
    19 апреля - День подснежника 2021: трогательные открытки и милые поздравления
    Макрон призвал создать красные линии в отношениях с Россией
    6:27:36 4/18/2021
    Макрон призвал создать красные линии в отношениях с Россией
    БердскЖертвы коронавируса: Скончался 43-летний пациент за сутки на 18 апреля в Новосибирской области
    6:23:52 4/18/2021
    Жертвы коронавируса: Скончался 43-летний пациент за сутки на 18 апреля в Новосибирской области
    Денежные ритуалы на притягивание богатства 27 апреля в Розово-Красное Полнолуние апреля 2021 года
    6:20:32 4/18/2021
    Денежные ритуалы на притягивание богатства 27 апреля в Розово-Красное Полнолуние апреля 2021 года