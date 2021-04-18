Россияне не хотят носить маски бессрочно на улице, против 64%
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Россияне не хотят носить маски бессрочно на улице, против 64%

9:41:284/18/2021Фото: https://pixnio.com/
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Активнее всего одобряют идею носить бессрочно маски: жители Челябинска - 22%, Красноярска и Уфы - по 21%, в Новосибирске 15%, Санкт-Петербурге - 14% , Москве -18%.

15% россиян готовы носить маски бессрочно в общественных местах

Россияне не хотят носить бессрочно маски в общественных местах, о чем говорит опрос Superjob. Опрос провели в городах-миллионниках, и выяснилось, что 64% опрошенных высказались против бессрочного ношения масок, но 15% ее одобрили. Активнее всего одобряют идею носить бессрочно маски: жители Челябинска - 22%, Красноярска и Уфы - по 21%, в Новосибирске 15%, Санкт-Петербурге - 14% , Москве -18%. Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

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