Россияне не хотят носить маски бессрочно на улице, против 64%

Россияне не хотят носить бессрочно маски в общественных местах, о чем говорит опрос Superjob. Опрос провели в городах-миллионниках, и выяснилось, что 64% опрошенных высказались против бессрочного ношения масок, но 15% ее одобрили. Активнее всего одобряют идею носить бессрочно маски: жители Челябинска - 22%, Красноярска и Уфы - по 21%, в Новосибирске 15%, Санкт-Петербурге - 14% , Москве -18%. Дорогие читатели, если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
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