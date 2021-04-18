Россия выходит из проекта МКС в 2024 году
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Россия выходит из проекта МКС в 2024 году

10:00:254/18/2021Фото: https://www.flickr.com/
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- Модули МКС отработали своей ресурс, -сказал представитель Роскосмоса.

Ресурсы МКС на исходе

Россия через четыре года выйдет из проекта Международной космической станции, заявил в эфире телеканала «Россия 12 в программе «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер Юрий Борисов. Такое решение принято на совещании у президента 12 апреля, в День космонавтики. - Модули МКС отработали своей ресурс, -сказал представитель Роскосмоса. -У нас есть согласованный с партнерами по МКС срок работы на станции -2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения, - подчеркнули в пресс-службе Роскосмоса.

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