За заборы на дачных участках штрафуют: Каким должно быть ограждение
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19.04
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За заборы на дачных участках штрафуют: Каким должно быть ограждение

8:03:044/19/2021Фото: pixabay.com
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Ограда должная быть сделана из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.

Россиян предупредили о штрафах за заборы на дачах

Если забор на даче затеняет участок соседа, за это могут наказать штрафом. Каким должен быть забор на даче рассказал РИА Новости  член ассоциации юристов России Александра Обрывко.

По его словам, рекомендуется высота забора по периметру  участков не выше 1,2-1,8 метра. Ограда должная быть сделана из сетчатого материала и не нарушать нормы инсоляции более чем на 50%.

Если соседи пожалуются на слишком высокий забор, его владельца могут оштрафовать на 5000 рублей. И заставят снести незаконное ограждение. Впрочем, ничего не мешает соседям договориться, тем более, что ограничения распространяются только на ограду между дачными участками.

Такое же наказание ждет и тех дачников, кто при установке забора захватил соседскую землю.

 

 

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