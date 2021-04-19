Доноры костного мозга смогут ездить к больным за счет государства. В России создадут базу данных таких доноров
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Доноры костного мозга смогут ездить к больным за счет государства. В России создадут базу данных таких доноров

7:30:584/19/2021Фото: pixabay
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Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов донорства, трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

руки, биоматериал
Положения законопроекта дополняют сферы применения Закона «О трансплантации органов и (или) тканей человека»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о расширении прав доноров и создании федерального регистра доноров, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования вопросов донорства, трансплантации костного мозга и стволовых клеток.

Положения законопроекта дополняют сферы применения трансплантации органов и тканей человека, распространяя их на костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки наряду с органами и тканями человека.

Кроме того, законопроектом расширяются и системно закрепляются права живого донора. Документ дополняется новым разделом о финансовом обеспечении медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека, включая КМиГСК, в целях трансплантации.

Правительство РФ наделяется полномочием по установлению порядка финансирования мероприятий и расходов на проезд донора к месту забора и обратно за счет бюджета.

«При этом правительство Российской Федерации наделяется правом по утверждению порядка ведения Федерального регистра, в том числе сроки и порядок предоставления информации в Федеральный регистр, а также порядка доступа к содержащейся в нем информации и ее использования», — говорится в пояснительной записке.

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