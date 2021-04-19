Marussia Motors арестовали за долги в 400 тыс. рублей: Возрождающим бренд нечем платить за аренду помещения в Новосибирске

В Новосибирске судебные приставы за долги арестовали прототип спорткара В1 бренда Marussia Motors. Как сообщили в пресс-службе ведомства, если должник и взыскатель не договорятся по вопросам погашения задолженности, автомобиль уйдет с молотка.
Спор возник из-за оплаты аренды между конструкторским бюро «Спектр», который занимается возрождением российского автомобильного бренда Marussia Motors и муниципальным Центром развития предпринимательства. Сумма разногласий составляет более 400 тыс. рублей.
Муниципалы обратились в суд с исковым заявлением о взыскании долга за аренду производственных помещений. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования истца, рассказали в региональном управлении ФССП.
Судебные приставы-исполнители наложили арест на автомобиль, комплектующие и оборудование, принадлежащее должнику и находящееся на производственной площадке. Само помещение опечатали.