Marussia Motors арестовали за долги в 400 тыс. рублей: Возрождающим бренд нечем платить за аренду помещения в Новосибирске
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Marussia Motors арестовали за долги в 400 тыс. рублей: Возрождающим бренд нечем платить за аренду помещения в Новосибирске

10:36:004/19/2021Фото: УФССП России по НСО
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Судебные приставы опечатали помещение. Если конструкторское бюро «Спектр» не сможет договориться с муниципалами, автомобиль уйдет с молотка.

«Марусю» арестовали за долги

В Новосибирске судебные приставы за долги арестовали прототип спорткара В1 бренда Marussia Motors. Как сообщили в пресс-службе ведомства, если должник и взыскатель не договорятся по вопросам погашения задолженности, автомобиль уйдет с молотка.

Спор возник из-за оплаты аренды между конструкторским бюро «Спектр», который занимается возрождением российского автомобильного бренда Marussia Motors и муниципальным Центром развития предпринимательства. Сумма разногласий составляет более 400 тыс.  рублей.

Муниципалы обратились в суд с исковым заявлением о взыскании долга за аренду производственных помещений. Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования истца, рассказали в региональном управлении ФССП.

Судебные приставы-исполнители наложили арест на автомобиль, комплектующие и оборудование, принадлежащее должнику и находящееся на производственной площадке. Само помещение опечатали.

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