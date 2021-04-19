Очень трогательные открытки на День подснежника и душевные поздравления 19 апреля 2021

Подснежник – хрупкий белый цветок, занесенный сегодня как исчезающий вид в Красную книгу редких растений. Он символизирует окончание зимы и начало весны. Праздник, который посвятили ему, призван дарить весеннее тепло, вселять в людей надежду и вызывать улыбку.
Международный день подснежника отмечается ежегодно 19 апреля.
С Днем подснежника тебя
Сегодня поздравляю,
Он дорогу сквозь снега
К солнцу пробивает.
Нежно тянет лепестки
Он к лучам весенним,
Силу жизни дарит нам
Маленький подснежник.
Хрупкий, нежный он цветок,
А зиму прогоняет,
Каждою весной для нас
Пусть он расцветает.
В снегу опять подснежник показался:
Весны предвестник, символ чистоты.
Он сквозь все льды уверенно пробрался,
Чтоб улыбнулся нынче ты.
С Днем столь прекрасного цветка
Тебя сердечно поздравляю!
Желаю счастья, нежного тепла,
Любви и радости желаю.
С Днём подснежника тебя
Поздравляю нежно я.
Это значит, что весна
Снова к нам с тобой пришла.
Пусть поёт всегда душа,
Гулять иди ты, не спеша,
Улыбайся всем вокруг,
Ведь до зимы не будет вьюг.
Источник: pozdravok