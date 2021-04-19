Очень трогательные открытки на День подснежника и душевные поздравления 19 апреля 2021
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Очень трогательные открытки на День подснежника и душевные поздравления 19 апреля 2021

6:50:594/19/2021Фото: bipbap
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Подснежник в Англии называют «снежной каплей», в Германии – «снежным колокольчиком», а в Чехии – «снежинкой».

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

Подснежник – хрупкий белый цветок, занесенный сегодня как исчезающий вид в Красную книгу редких растений. Он символизирует окончание зимы и начало весны. Праздник, который посвятили ему, призван дарить весеннее тепло, вселять в людей надежду и вызывать улыбку.

Международный день подснежника отмечается ежегодно 19 апреля.

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

С Днем подснежника тебя
Сегодня поздравляю,
Он дорогу сквозь снега
К солнцу пробивает.

Нежно тянет лепестки
Он к лучам весенним,
Силу жизни дарит нам
Маленький подснежник.

Хрупкий, нежный он цветок,
А зиму прогоняет,
Каждою весной для нас
Пусть он расцветает.

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

В снегу опять подснежник показался:
Весны предвестник, символ чистоты.
Он сквозь все льды уверенно пробрался,
Чтоб улыбнулся нынче ты.

С Днем столь прекрасного цветка
Тебя сердечно поздравляю!
Желаю счастья, нежного тепла,
Любви и радости желаю.

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

С Днём подснежника тебя
Поздравляю нежно я.
Это значит, что весна
Снова к нам с тобой пришла.

Пусть поёт всегда душа,
Гулять иди ты, не спеша,
Улыбайся всем вокруг,
Ведь до зимы не будет вьюг.

С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года
С Днем подснежника - 19 апреля 2021 года

Источник: pozdravok

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