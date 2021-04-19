Новый состав из 80 членов общественной палаты утвердили депутаты Бердска. Кто пришел на смену Марине Щербеневой?

Утвердил состав ОП Бердска совет депутатов на очередной сессии в Бердске.
С докладом на заседании народных избранников выступила и. о. начальника отдела общественных связей и информации администрации Бердска Светлана Чайкина.
Как сообщила Светлана Чайкина, работа общественников осуществляется в соответствии с положением о бердской городской общественной палате.
- В состав палаты входят 80 человек. Из них 11 членов утверждены положением администрации Бердска от 07.04.2020 года. Другие 11 членов утверждены решением сессии совета депутатов города Бердска от 19.03.2020 года. 58 членов являются представителями общественных организаций за которые 30 марта 2021 года проголосовали участники конференции, представители некоммерческих организаций по выдвижению кандидатов,- рассказала Светлана Сергеевна 15 апреля на заседании сессии.
Содокладчиком Чайкиной выступил депутат Сергей Онищенко. Он отметил, что и ранее проект был рассмотрен на депутатских комитетах.
- Уважаемые коллеги, вы наверное практически, все знаете людей, которые вошли в состав общественной палаты, поэтому предлагаю принять данный проект и пожелать оперативной работы,- произнес Онищенко.
В итоге за состав полной общественной палаты проголосовал 21 депутат из числа всех присутствующих. Решение было принято.
Дата назначения нового председателя общественной палаты Бердска пока не определена. Напомним, что в настоящее время председателем палаты является Марина Щербенева.
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