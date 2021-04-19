Новый состав из 80 членов общественной палаты утвердили депутаты Бердска. Кто пришел на смену Марине Щербеневой?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новый состав из 80 членов общественной палаты утвердили депутаты Бердска. Кто пришел на смену Марине Щербеневой?

5:39:154/19/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

В состав палаты входят 80 человек. 11 из них утвердил глава города в 2020 году. 58 членов выбрали 30 марта.

Марина Щербенева является руководителем организации с 2013 года

Утвердил состав ОП Бердска совет депутатов на очередной сессии в Бердске.

С докладом на заседании народных избранников выступила и. о. начальника отдела общественных связей и информации администрации Бердска Светлана Чайкина.

Как сообщила Светлана Чайкина, работа общественников осуществляется в соответствии с положением о бердской городской общественной палате.

- В состав палаты входят 80 человек. Из них 11 членов утверждены положением администрации Бердска от 07.04.2020 года. Другие 11 членов утверждены решением сессии совета депутатов города Бердска от 19.03.2020 года. 58 членов являются представителями общественных организаций за которые 30 марта 2021 года проголосовали участники конференции, представители некоммерческих организаций по выдвижению кандидатов,- рассказала Светлана Сергеевна 15 апреля на заседании сессии.

Содокладчиком Чайкиной выступил депутат Сергей Онищенко. Он отметил, что и ранее проект был рассмотрен на депутатских комитетах.

- Уважаемые коллеги, вы наверное практически, все знаете людей, которые вошли в состав общественной палаты, поэтому предлагаю принять данный проект и пожелать оперативной работы,- произнес Онищенко.

В итоге за состав полной общественной палаты проголосовал 21 депутат из числа всех присутствующих. Решение было принято.

Дата назначения нового председателя общественной палаты Бердска пока не определена. Напомним, что в настоящее время председателем палаты является Марина Щербенева.

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
общественная палатасписокутвердили состав. некоммерческие организации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Состав палаты должен обновляться?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскНовый состав из 80 членов общественной палаты утвердили депутаты Бердска. Кто пришел на смену Марине Щербеневой?
    5:39:15 4/19/2021
    Новый состав из 80 членов общественной палаты утвердили депутаты Бердска. Кто пришел на смену Марине Щербеневой?
    Миллиардер Дерипаска насчитал 80 млн нищих россиян
    5:28:28 4/19/2021
    Миллиардер Дерипаска насчитал 80 млн нищих россиян
    БердскВ Бердске от вони и шерсти 9 собак из 1-комнатной квартиры задыхаются соседи дома №20 по ул. Рогачева. Что сказал капитан Хепнер?
    5:26:06 4/19/2021
    В Бердске от вони и шерсти 9 собак из 1-комнатной квартиры задыхаются соседи дома №20 по ул. Рогачева. Что сказал капитан Хепнер?
    Полнолуние в апреле 2021: Кровавая луна взойдет над Землей, как использовать ее силу в ритуалах на деньги
    5:20:08 4/19/2021
    Полнолуние в апреле 2021: Кровавая луна взойдет над Землей, как использовать ее силу в ритуалах на деньги
    Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео
    5:11:49 4/19/2021
    Пьяная мать хлестала по щекам и материла годовалого Тимофея на видео
    БердскВодитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем
    5:07:55 4/19/2021
    Водитель "Яндекс. Такси" воспользовался усталостью пассажира в Бердске: Как вернуть двойную оплату проезда, объясняем
    Цена биткоина рухнула после максимального подъема
    4:56:26 4/19/2021
    Цена биткоина рухнула после максимального подъема
    Бердск"Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом
    4:48:25 4/19/2021
    "Будто смерть свою искала": В погребе дома нашли дочку заслуженного воспитателя с 8 ножевыми ранениями в селе под Искитимом
    БердскОнлайн некролог: Кто умер с 08.04 по 14.04.2021 в Бердске
    4:28:39 4/19/2021
    Онлайн некролог: Кто умер с 08.04 по 14.04.2021 в Бердске
    Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных
    4:28:34 4/19/2021
    Алексея Навального переводят из ИК-2 в больницу для осужденных