Календарь дачника на 19 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
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Календарь дачника на 19 апреля 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

9:20:164/19/2021Фото: pexels
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Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию.

девушка, растения
Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию

19 апреля 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака РакПроцент освещенности Луны составляет 41%. Восход Луны в 09:01, а закат в 02:41.

Хронология лунных дней

  • 8 лунный день c 08:08 18.04.2021 по 09:01 19.04.2021
  • 9 лунный день c 09:01 19.04.2021 и до следующего дня

Луна в знаке зодиака Рак (+)

Луна в знаке Рак. Самый плодородный и наиболее продуктивный знак зодиака. Благоприятствует развитию низкорослых растений и неудобен для высокорослых, так как придает стеблю лишь среднюю прочность, дает обильный урожай, но не подлежащий хранению и непригодный для семенных целей, хотя плоды достаточно вкусные.

Всё посеянное в этот период всходит медленно. У саженцев развиваются хорошие корни, но слабая надземная часть, склонная к полеганию. Урожай дают обильный, но под его тяжестью хрупкие стебли часто ломаются. Плоды получаются очень сочными, поэтому долго храниться не могут. Благоприятно в раке:

  • замачивание семян;
  • посев и посадка, пересадка большинства растений, особенно однолетников, на высокий урожай, но не для хранения и не на семена;
  • посев и посадка декоративно-лиственных растений;
  • рыхление, полив, прививки;
  • подкормки минеральная и органическая корневая;
  • закладка компоста;
  • заготовка листьев лекарственных растений;
  • уборка вершков на длительное хранение;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина.
Возможны в Раке посев и посадка следующих культур:
  • овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лук (батун, латук, репчатый, шнитт), мангольд, морковь, огурцы, патиссоны, перец сладкий, редька, свекла, томат, тыква;
  • пряно-зеленых: артишок, базилик, кориандр, кресс-салат, мята, мелисса, сельдерей, спаржа, укроп, фенхель, цикорий, чабер, шпинат, щавель;
  • плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, калина, малина, рябина, слива, смородина, шиповник, яблоня;
  • полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, подсолнечник, ячмень;
  • цветов: астра, василек, георгин, гиацинт, гладиолус, гвоздика, душистый горошек, календула, клематис, крокусы, лилейные, мак, маттиола, настурция, незабудка, маргаритка, роза, фиалка, хризантема, цинния, шалфей;
  • укоренение, пересадка, обрезка комнатных растений: агава американская и нитеносная, аглаонема скромная, аир злаковидный, гастерия бородавчатая, диффенбахия прелестная, каланхоэ (войлочное, бехарское), пахивитум яйценосный, молодил кровельный и паутинистый, очиток (Адольфа, краснокраплённый, Моргана, толстолистный), хавортия жемчугоносная и шахматная, эчеверия (горбатоцветковая, Деренберга, сизая, щетинистая).
Не благоприятно в раке:
  • посев, посадка и пересадка травянистых, древесных, клубневых, вьющихся и ампельных растений;
  • применение ядохимикатов;
  • уборка корнеплодов, клубнеплодов, так как они будут слишком водянистыми и приобретут неприятный запах и вкус;
  • выпечка;
  • вынимать из бочки капусту, т.к. увеличивается опасность образования бактерий.

9 лунный день (+)

19 апреля 2021 года в 12:00 — 9 лунный день. Характеризуется энергичным ростом растений. Все соки движутся от корней в стеблю, наполняя соками, жизненной силой и энергией растения. Это благоприятный день для всех садово-огородных работ. Рекомендуется в 9 лунный день:
  • обработка, рыхление земли, посадка и пересадка культур, дающих надземные плоды;
  • подкормка и прививка растений;
  • обрезка, черенкование, подготовка к укоренению и укоренение клубничных усов;
  • прищипка и пикирование растений, прореживание всходов и сбор семян (собранные в этот день семена дадут дружные всходы и отличный урожай);
  • поливка и подкормка минеральными удобрениями;
  • сбор плодов.
Не рекомендуется в 9 лунный день:
  • обрезать плодовые деревья, так как обрезка в этот день может привести к их гибели.

Растущая Луна (+)

Луна находится в фазе Растущая Луна. Циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.

Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
На растущей Луне благоприятно:


  • посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;

  • посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;

  • обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;

  • прививка.


На растущей Луне не благоприятно:

  • Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.


Влияние дня недели (±)


День недели - понедельник. Этим днем управляет Луна. Его называют тяжелым днем совсем не потому, что он следует сразу за вольготными выходными. В этот день удачи чередуются с неудачами, успехи - с поражениями. Все становится ненадежным и относительным.

В понедельник астрологи советуют во всем полагаться только на свою интуицию, так как доводы рассудка в этот день не действуют. Растения, посаженные в этот день, могут вырасти слабыми или дать мало плодов.

Однако все ловушки и препятствия понедельника могут обойти те, кто «сердцем чует», что надо сделать. Доверяющие своей интуиции, как правило, в этот день все делают успешно и в саду и в огороде.

А те, кто отложил на понедельник какие-то дела на своем участке, вынуждены потом все переделывать, так как разум над понедельником не властен.

Источник: mirkosmosa

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