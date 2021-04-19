Россия потеряет Курилы в случае войны с Японией и США, считает эксперт

Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России не способен выполнить задачу по удержанию Курил. Такой прогноз зам главы Российской академии ракетных и артиллерийских наук предсказан на случай полноценного военного конфликта, где США и Япония отбивают Курильские острова у России.
Сивков в «Военно-промышленном курьере» пишет, что в случае, если Вашингтон и Токио решатся на такой конфликт, Со стороны США могут быть направлены в тихоокеанскую зону до пяти атомных подлодок и до трех ударных авианосных групп. Согласно мнению Сивкова, в течение 8-20 дней возможного конфликта Курилы будут завоеваны.
В этой виртуальной битве Сивков прогнозирует полный крах и возлагает вину на руководящий состав ТОФ, который не сможет решать задачи по защите российских интересов.
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