Северный ветер принес снежные метели 19 апреля в Бердск
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Северный ветер принес снежные метели 19 апреля в Бердск

6:36:104/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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По сообщению, Западно-Сибирского УГМС, ночью температура будет -7-9, днем -1-3 градусов.

Резкое похолодание пришло в Бердск

Началась новая рабочая неделя. На ней не предвидится в рабочие дни праздников, которые приведут к сокращению рабочего времени, но в выходные нас ждут два больших церковных праздника – Лазарева суббота – 24 апреля, Вербное воскресенье – 25 апреля. Какой будет погода сегодня, 19 апреля? По сообщению, Западно-Сибирского УГМС, ночью температура будет -7-9, днем -1-3 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью снег, местами метель, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер усилится ночью до порывов 9-14 м в секунду, местами до 19, днем 6-11 местами порывы до 16 м в секунду. Накроет Бердске северный ветер. Удачного вам дня!

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